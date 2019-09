Europa Sur se entrega a los conciertos y a la pasión por las vespas Imagen de la Plaza de Santa María durante la jornada de conciertos del viernes. A la derecha, participantes en la ruta para vespas celebrada ayer por la mañana. :: armando méndez El festival celebra diez años mientras los vecinos del casco antiguo examinan el respeto al patrimonio y las medidas de reciclaje de esta cita REDACCIÓN CÁCERES. Domingo, 29 septiembre 2019, 09:11

Diez años ha cumplido durante este fin de semana el festival hispano luso Europa Sur, que organiza la asociación cultural Bon Vivant, entregado a la música en directo y a la pasión por las vespas.

La Plaza de Santa María se convirtió durante la jornada del viernes y la de ayer en el escenario de los conciertos. Según la organización, durante la noche del viernes se llegaron a contabilizar 3.000 personas, que se congregaron en el recinto monumental para ver las actuaciones de JoséA. Secas y los Eclécticos, Descartados, Sweet Barrio y The Peorth.

El viernes por la noche también comenzaron a verse por la ciudad las vespas llegada desde Portugal para participar en la ruta promovida por el festival. En total, la cita ha reunido a 200 vehículos de dos ruedas. La mayoría procede del país luso y el resto ha llegado desde puntos como Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Talavera de la Reina.

Para los motoristas la agenda se activó ayer a las diez y media de la mañana, hora a la que tenían prevista la visita a la Plaza Mayor. Desde aquí, iniciaron un recorrido de cien kilómetros que los llevó por Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, Navas del Madroño, Arroyo de la Luz y Malpartida.

Ya por la noche, el hotel Alfonso IX acogió una cena de gala, en la que se repartieron trofeos a las mejores vespas. Los participantes se desplazaron a continuación hasta Santa María para disfrutar de la segunda jornada de conciertos.

The Walks, procedentes de Coimbra, The Bar-Kings (Sevilla), The Twist Connection (Oporto) y The Manchesters (Lisboa) fueron los encargados de poner banda sonora a una noche de sábado en la que las temperaturas, más propias del verano que del otoño, acompañaron.

Mientras tanto, por segundo año consecutivo, la asociación de vecinos Ciudad Monumental ha elaborado una encuesta para que los residentes en el casco antiguo y el público asistente evalúen los festivales que se celebran en estas fechas en el recinto intramuros. Europa Sur ha sido el encargado de abrir la programación otoñal. La semana que viene será el turno del Blues Festival (del 3 al 6 de octubre) y después llegará el Irish Fleadh (del 25 al 27 de octubre). Los cuestionarios elaborados por los vecinos permitirán opinar sobre aspectos como las medidas que adopta la organización para promover el civismo, el reciclaje y la reducción de residuos, el respeto al patrimonio, las dotaciones dedicadas -como contenedores o aseos-, la limpieza posterior o la seguridad.

«El incremento de los eventos que se realizan en Ciudad Monumental, la escasa vigilancia de la administración y la necesidad de sacar el máximo rendimiento económico por parte de los promotores, entre otras razones, hace que los eventos muchas veces no se desarrollen de una forma adecuada. Esto genera una presión a los anfitriones y una mala imagen de Cáceres Patrimonio de la Humanidad con efectos negativos que son evitables», explica la asociación en una nota de prensa.