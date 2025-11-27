Un estudio de la UEx arroja que el 72% de los vecinos de la plaza de la Concepción de Cáceres se sienten "poco o nada" seguros

El pasado verano la plaza de la Concepción de Cáceres estuvo de actualidad por la sucesión de altercados en el recinto y el incremento de ... la marginalidad. Fue entonces cuando la asociación vecinal Ciudad Monumental convocó una reunión de urgencia ante su preocupación para exigir más seguridad. Se puso en contacto además con la Universidad de Extremadura (UEx) para encargar una encuesta sobre la percepción que tenían los residentes.

Este miércoles el colectivo vecinal ha dado a conocer las principales conclusiones de ese estudio, que arroja que un 72 por ciento de las personas encuestadas (138 en total) se sienten "poco o nada" seguras en la plaza; un 16 por ciento se considera neutral y un 12 por ciento afirma sentirse seguro o bastante seguro.

La encuesta fue realizada por los investigadores Jordi Ortiz y Miguel Ángel Rufo, del área de Derecho Penal y Criminología de la Uex, bajo el título 'Percepción de inseguridad y miedo al delito en la Plaza de la Concepción (Cáceres)'. Se llevó a cabo principalmente entre residentes de la plaza y de calles aledañas en el momento más álgido de la preocupación vecinal. La gota que colmó el vaso fue una pelea ocurrida el 21 de julio, en la que uno de los participantes llevaba un arpón de pesca. No hubo heridos. La encuesta se realizó entre el 30 de julio y el 21 de agosto.

Las principales causas de inseguridad señaladas por los encuestados en el estudio, al que ha tenido acceso este diario, son: consumo de drogas (21 por ciento), consumo de alcohol (19 por ciento), vandalismo (16 por ciento) y falta de presencia policial (15 por ciento).

«De entre quienes afirman haber sido víctimas de algún delito (un nueve por ciento de los encuestados), un 83 por ciento lo sufrió en la misma plaza de la Concepción. El 75 por ciento de los delitos cometidos en la zona se tipifican como delitos contra las personas (amenazas o lesiones). Así las cosas, el 80 por ciento del vecindario encuestado reclama mayor presencia policial en la zona», recoge la asociación vecinal en su comunicado.

«La presencia policial resulta imprescindible para restaurar la convivencia, pero no parece que sea la única solución posible», señala la asociación vecinal en un comunicado tras conocer los resultados del estudio

«Si la opinión general del vecindario ante los comportamientos incívicos y delictivos con los que conviven es claramente favorable a una mayor presencia policial, también comentan una realidad que refleja la exclusión social y las carencias de las personas causantes del malestar y la conflictividad», agregan los residentes.

«Se asean en la fuente, solicitan acceso a los baños de los bares de la zona y permiso para cargar los móviles, hay quien duerme en los portales de las inmediaciones. Alguno presenta conductas y estados de alteración propios de quienes sufren alguna enfermedad mental. La intervención de los Servicios Sociales y la atención a estas personas se percibe como necesaria en la solución del problema», indica la asociación Ciudad Monumental. «La presencia policial resulta imprescindible para restaurar la convivencia, pero no parece que sea la única solución posible», sugiere.

Hay que recordar que tras la alerta lanzada por los vecinos en la reunión celebrada el 29 de julio en los salones de la iglesia de Santo Domingo, el Ayuntamiento anunció en verano, tras mantener un encuentro con los residentes y hosteleros en el salón de plenos, un refuerzo de la seguridad, con la presencia de coches de la Policía Nacional y Local en horario de mañana y tarde. Pero, a juicio de la asociación, no parece suficiente. "La mayor presencia policial solicitada entonces no ha conseguido evitar que una nueva pelea, en la que intervino un numeroso grupo de personas, se produjese el pasado día 17, saldándose esta vez con dos heridos leves", recuerda la asociación.

Se refiere al incidente registrado la semana pasada. No ocurrió exactamente en la plaza, sino en su zona de influencia, la calle Ríos Verdes. Una pelea entre dos personas se saldó con una contusión craneal por un golpe con una barra de hierro. El altercado se produjo por el acercamiento de la víctima a un animal del presunto atacante.

La asociación vecinal, por su parte, se comprometió a dinamizar el recinto, como ya hizo con la plaza de Santiago hace unos años. En este sentido, avanza que el próximo 13 de diciembre organizará un rastro solidario.

El 53 por ciento de los encuestados son mujeres y el 47 por ciento restante, hombres. La edad media de los participantes es de 62 años. La asociación recuerda que el recinto es frecuentado por un numeroso grupo de personas marginales que consumen sustancias estupefacientes y alcohol. Algunas de ellas, describen, ocupan los soportales de los edificios cercanos para dormir. Y en ocasiones hay menores a su cargo. También suelen tener perros grandes, que van sin correa y que a veces son maltratados por sus propios dueños. "No es extraño que entre ellos se susciten enfrentamientos verbales y peleas, que alteran el orden al cualquier hora del día y o la noche", concluyen los vecinos.