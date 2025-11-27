HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen reciente de un coche de la Policía Nacional en la plaza de la Concepción de Cáceres. M. J. T.

Un estudio de la UEx arroja que el 72% de los vecinos de la plaza de la Concepción de Cáceres se sienten "poco o nada" seguros

La encuesta se realizó este verano a propuesta de la asociación vecinal Ciudad Monumental después de producirse un incremento de la marginalidad y los altercados en este céntrico recinto

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

El pasado verano la plaza de la Concepción de Cáceres estuvo de actualidad por la sucesión de altercados en el recinto y el incremento de ... la marginalidad. Fue entonces cuando la asociación vecinal Ciudad Monumental convocó una reunión de urgencia ante su preocupación para exigir más seguridad. Se puso en contacto además con la Universidad de Extremadura (UEx) para encargar una encuesta sobre la percepción que tenían los residentes.

