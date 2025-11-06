HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El proyecto contempla reformar los 15.632 metros cuadrados del actual edificio y construir otros 6.524 nuevos, incluido un auditorio. HOY

Un estudio sevillano diseñará la reforma del antiguo Hospital Provincial de Cáceres

Reina Asociados se adjudica con una oferta de 482.300 euros el concurso convocado por la Junta para redactar el proyecto

C. M.

Cáceres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:08

El estudio de arquitectura sevillano Reina Asociados será el encargado de diseñar la reforma integral del antiguo Hospital Provincial 'Virgen de la Montaña' de Cáceres ... para convertirlo en un espacio dedicado a la docencia de artes escénicas. La empresa andaluza ha sido la mejor puntuada entre las ocho que se presentaron al concurso abierto por la Junta para adjudicar un contrato que incluye la redacción del proyecto de demolición, el estudio de detalle, el proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales de instalaciones, estudios y coordinación de seguridad y salud. Reina Asociados lo hará por un importe de 482.300 euros más IVA.

