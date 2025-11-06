Un estudio sevillano diseñará la reforma del antiguo Hospital Provincial de Cáceres

El estudio de arquitectura sevillano Reina Asociados será el encargado de diseñar la reforma integral del antiguo Hospital Provincial 'Virgen de la Montaña' de Cáceres ... para convertirlo en un espacio dedicado a la docencia de artes escénicas. La empresa andaluza ha sido la mejor puntuada entre las ocho que se presentaron al concurso abierto por la Junta para adjudicar un contrato que incluye la redacción del proyecto de demolición, el estudio de detalle, el proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales de instalaciones, estudios y coordinación de seguridad y salud. Reina Asociados lo hará por un importe de 482.300 euros más IVA.

El objetivo de la Junta es reconvertir el céntrico edificio en un campus formativo en artes escénicas que integrará tres instituciones: la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), el Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa' y el Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruiz-Piñero'. Actualmente, estos centros se hallan dispersos por Cáceres, y su unificación busca optimizar recursos, mejorar los servicios y fomentar la colaboración entre disciplinas.

El edificio dejará de albergar los servicios sanitarios que aún funcionan allí, como son el Punto de Atención Continuada (PAC), que se trasladará a la avenida de la Hispanidad; el centro de salud Zona Centro, que regresará a la plaza de Hernán Cortés; y el centro de salud Plaza de Argel, que volverá a su sede junto a la plaza de toros una vez terminen las obras.

La estructura principal, de gran valor histórico, será sometida a una rehabilitación integral. Inaugurado en 1892 y proyectado por Emilio María Rodríguez, el hospital es un ejemplo de arquitectura ecléctica del siglo XIX. Su diseño original, en torno a un gran patio central, fue alterado por sucesivas ampliaciones, especialmente en los años cuarenta y ochenta, que afectaron a su coherencia arquitectónica. Entre las transformaciones destacan la conversión de la buhardilla en segunda planta y la desaparición de elementos como la escalera principal o las galerías porticadas.

Actualmente, el inmueble presenta un uso limitado y una disposición interior poco eficiente. El proyecto contempla la demolición selectiva de los añadidos discordantes, la recuperación de fachadas, iglesia, sótanos abovedados y patios, y la adaptación de los espacios a los nuevos fines docentes. También incluirá la modernización integral de las instalaciones técnicas —electricidad, climatización, protección contra incendios, sistemas audiovisuales y de seguridad— y un estudio acústico especializado que garantice el aislamiento y la calidad sonora de las salas destinadas a música, danza y teatro.

La distribución funcional se definirá en base a las necesidades de cada institución. Se prevén aulas, salas de ensayo, despachos, zonas comunes y espacios polivalentes. Dado que el edificio original se apoya en muros de carga, se requerirá un rediseño que respete su estructura pero mejore la eficiencia de los interiores.

Una obra de 31 millones

El plan contempla la rehabilitación de 15.632 metros cuadrados, la construcción de 6.524 metros nuevos y la urbanización de 8.603 metros exteriores. En total, la intervención abarcará una parcela de 13.203 metros cuadrados y contará con un presupuesto estimado de 31,6 millones de euros (IVA incluido).

La Junta pretende no solo conservar un inmueble emblemático de Cáceres, sino también crear un referente regional en formación artística que revitalice el centro urbano y refuerce la vida cultural de la ciudad. Además, se proyecta la construcción de un nuevo auditorio y teatro, inicialmente previsto en el claustro pero finalmente independiente, concebido como un espacio versátil para actividades académicas y culturales.

El edificio contará con una sala principal equipada con caja escénica, graderío, camerinos, zonas de ensayo, cabinas de control y accesos distribuidos en varios niveles. Incluirá también parte de la ampliación proyectada para la Biblioteca Pública del Estado, alcanzando una superficie útil de 2.510 metros cuadrados.

Asimismo, se prevé la posible construcción de un aparcamiento subterráneo de 2.700 metros cuadrados y una urbanización exterior con accesos, zonas ajardinadas, mobiliario urbano y señalética. Todo ello busca integrar el complejo en su entorno y convertirlo en un nuevo foco de actividad educativa y cultural en el corazón de Cáceres.