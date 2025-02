Estudiar por encima de los 80

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 1 de julio 2023, 10:14 Comenta Compartir

A estas alturas los libros del recién terminado curso escolar deben de estar todos durmiendo ya el sueño de los justos, almacenados en algún anaquel cogiendo polvo o directamente en la basura, como cadáveres despanzurrados con las hojas bocarriba. Hablo de los de los estudiantes ... que hayan acabado con gloria, claro, porque los que haya suspendido tendrán que reservarles un hueco en la bolsa de la playa. El pasado martes el Centro de Educación de Personas Adultas 'Maestro Martín Cisneros' celebró la clausura del curso 2022/23. Es la graduación de las segundas oportunidades, donde estudian personas que por distintos motivos de la vida no han podido hacerlo en las etapas iniciales de la vida y que no pierden nunca la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo. Encarni y Cecilia son las estudiantes más mayores de este curso, superan los 80 y recibieron un homenaje masivo y flores por su esfuerzo. La directora de la Cepa, María Araceli Rubio Miguelsanz, Nahum Álvarez, director de la cárcel y María José Galán, asesora de Formación Profesional de la Delegación de Educación de Cáceres presidieron este acto emotivo en el que no hay tacones ni vestidos de satén, sino la alegría por las metas logradas.

Encarni y Cecilia son mujeres veteranas que atesoran mucha experiencia en la vida. Otras mujeres con poso son Mercedes Guardado Vostell, María del Mar Lozano Bartolozzi y Mercedes Vostell Guardado, referentes, cada cual a su manera, del mundo del arte en la ciudad. Sus rostros y sus nombres protagonizan un mural realizado por un grupo de Bachillerarto de Arte del IES Al-Qázeres. Son, en concreto, María Cambero, Mar Yue Durán, Ángela León, Andrea Guillén y Jara Montero. Más historias femeninas, esta vez en la Biblioteca Pública de Cáceres. 'Defensoras de la tierra' es una muestra organizada por la asociación Novact y que muestra la mirada de jóvenes y mujeres en Palestina. No faltan las exposiciones ni siquiera en estos días tórridos que hemos tenido en los que parece que todo se paraliza. Sesenta autores se han puesto de acuerdo para exponer en la sala Pintores 10 la muestra colectiva 'Extremadura vaciada', que comisaria Emilio González y Adonay Kustanillo. Hay infinidad de propuestas que van desde lo más figurativo hasta lo más experimental. Cora Ibáñez escribe en el folleto de la muestra unas letras que recogen la esencia de la misma. «Cuando los pueblos perdidos funden sus cimientos negros con aquellas huellas sin nombre, convierten en lágrimas sus pasos fantasmales que se abren bajo el sol», inicia su texto, que sigue así: «Recuerdo las risas infantiles que desdibujan las sombras quietas de los sueños impregnados en otras historias y despliegan canciones que cuentan que un día volaron obligadas a abandonar sus campos y sus torres. El tañer de una campana ajada difumina el horizonte y trae aquellos cuentos de estos pueblos perdidos que acercan el olor a otra vida, mientras descubro entre las ruinas de sus casas los zócalos nuevos para volver a resucitar la esencia de su esperanza». Las palabras resultan inspiradoras y nos dan aliento en no pocas ocasiones. El empresario, profesor y conferenciante dedicado a la consultoría y a la formación Emilio Duró ofreció el miércoles la conferencia 'Somos turistas en el viaje de la vida', organizada por El Aula Patrocinio CEC-UEx con la participación de la Cámara de Comercio. Duró se hizo conocido gracias a su labor pedagógica para empresarios por medio de diferentes conferencias. No ha sido el único que estos días ha pasado por Cáceres para dar claves. El psicólogo Rafael Santandreu celebró una conferencia en la sala Capitol para dar detalles de su último libro, 'El método para vivir sin miedo'. Le presentó y entrevistó en directo la periodista de HOY Laura Alcázar. Conciertos y actos públicos se convierten en un verdadero refresco en estos días calurosos del inicio del verano. Coincidiendo con el día del Orgullo LGTBI+ el Corral de las Cigüeñas acogió el concierto del músico extremeño 'El gato con jotas'. El artista, al que acompañó Kolorao Fernández, ofrecerá una reinterpretación de los ritmos tradicionales de la región mezclados con sonidos más actuales. Uno de sus vídeos, en el que se le ve portando ropas tradicionales por las céntricas calles de Madrid y acompañado de bailarines muestra su desenfado y su provocación, su forma de tomarse el mundo y la vida. Cambio de tercio para hablar del Club Rotary, o, más bien, de los dos Club Rotary que hay en la ciudad, el San Jorge y el Cáceres. Ambos han renovado recientemente sus presidentes. El San Jorge lo hizo la semana pasada en el hotel Don Manuel. Germán Valdés Andrada sustituye en este club a Javier Gutiérrez Rubio, Y ayer mismo tuvo lugar la renovación del Club Rotary Cáceres. Deja el cargo Marian González, a la que sustituye Guillermo Antón Quiza, el director del hotel V Centenario, en donde se produjo esta cita ayer por la tarde. Es verano, estamos como a otra cosa, pero las necesidades del Banco de Alimentos permanecen durante las cuatro estaciones. Ayer se celebró una gala para recoger alimentos para esta organización. Tuvo lugar en la sala Clavellina y en ella participó el incombustible Franquete. Los concejales de Cultura, Jorge Suárez, y la de Turismo, Raquel Preciado hicieron acto de presencia en esta cita. Ya estamos en julio, mes de inicio de vacaciones, de calor y de las noches cortas. Refresco, piscina y paciencia serán necesarios estos días. ¡Hasta el sábado!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cáceres

Arte

Educación

LGTBI