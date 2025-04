La estrella vuelve a iluminar el Arco de la parte antigua de Cáceres tras su restauración

Reluciente, con cristales que refulgen y un intenso color negro. Un mes y medio después de pasar por el «quirófano» la icónica estrella que ... ilumina el Arco que da la bienvenida a la parte antigua vuelve a su lugar. El farol, que fue retirado a principios del mes de noviembre ha estado en manos este tiempo de la restauradora Clara Hurtado, que ha llevado a cabo un minucioso proceso en su taller consistente en una limpieza profunda, en la recuperación de la forma perdida por el paso del tiempo y en el decapado y el repintado de esta luminaria de zinc que se cree que se considera que puede proceder de principios del siglo XX por su estilo modernista y porque funciona con luz eléctrica. Se trata de un tipo de pintura, han explicado la restauradora y la concejal de Patrimonio, Raquel Preciados, que resiste al exterior y las inclemencias meteorológicas.

Se trata de un tipo de pintura, explicaron la restauradora y la concejal de Patrimonio, Raquel Preciados, que resiste al embate del exterior (polución, aves) y a las inclemencias meteorológicas. No hay certezas, en todo caso, sobre cuándo se instaló este ornamento en cuya restauración el Ayuntamiento ha empleado 3.000 euros. La estrella cuenta con nuevos cristales, que se han diseñado y fabricado en Cáceres. Hurtado subrayaba la implicación de distintas empresas locales. Además de la cristalería, la electricidad y la herrería también han sido necesarios para este trabajo.

Respeto a la originalidad

El impoluto color negro de la estrella puede dar la sensación de que es un objeto nuevo. «Pero en todas las obras que son restauradas la retina está acostumbrada a lo viejo y eso a veces da una sensación romántica, y al ser restaurado puede parecer que no es lo mismo, que se han pasado con la pintura, pero no, hay un estudio previo de cuáles eran los colores y las pátinas originales de la pieza y de manera fidedigna se trata de respetar ese cromatismo que tienen las obras de arte», precisó Preciados, que dijo que la intervención, «aunque no ha sido ambiciosa, ha tenido mucha repercusión».

El bulbo, la bombilla, se iluminó este lunes por la noche, en el horario normal en el que está encendida la iluminación de la parte antigua. La estrella está junto a la hornacina en la que se encuentra la Virgen de la Estrella, una escultura del siglo XVIII que fue construida cuando se hicieron las reformas sobre la Puerta Nueva. Esta imagen portaba originariamente en su lado derecho una varita con una estrella que ahora está perdida. Los vecinos del recinto intramuros se encomendaban a la seguridad de la Virgen y a su bendición cuando salían y cuando entraban. Cuando se anunció la restauración de la Estrella la edil Raquel Preciados destacó el estado «lamentable debido al paso del tiempo y a las inclemencias meteorológicas».

La concejala ha anunciado nuevas acciones de recuperación del patrimonio de Cáceres. «Vamos a ir restaurando de carácter escultórico, pictórico y obra menor de la Unión de Cofradías», indicó. «Vamos a hacer una valoración económica y una valoración artística de las piezas, iremos poco a poco, pero tenemos un patrimonio religioso espectacular». Tiene previsto también divulgar el valor de la restauración histórica en la ciudad.