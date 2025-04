La estación de autobuses de Cáceres duplica el número de viajeros y ya es la de mayor tráfico de Extremadura

Autorizan refuerzos con vehículos extra para evitar dejar a usuarios en tierra

Raquel Redondo, directora de la estación. HOY

«Vengo de Badajoz y tenía que coger el autobús ahora pero me he quedado sin poder hacerlo. Está lleno y tendré que buscarme la vida». El testimonio es de David Ramos. Tiene 20 años y llega con un compañero un viernes por la tarde a la estación de autobuses. Lo hace a toda prisa, con los nervios a flor de piel, consciente de que tiene el tiempo justo para subirse al vehículo. El problema es que no hay sitio, cuenta este joven universitario que estudia en la capital pacense y esperaba coger el autobús que lleva hasta Valverde del Fresno. La imagen se ha repetido en varias ocasiones, siempre los viernes por la tarde, cuando los estudiantes se agolpan camino de sus municipios de origen. Se han quedado sin poder viajar porque solo había un coche y se llenaba. Sin embargo, la directora de la estación, Raquel Redondo, da por resuelto el problema al fletarse un segundo autobús por parte de la empresa que presta el servicio. «Es verdad que con el inicio de curso hubo algunas incidencias, pero se han ido resolviendo», sugiere. La Consejería de Infraestructuras alude al gran incremento de desplazamientos y admite que con el comienzo del curso, «puntualmente», hubo algunos servicios que estuvieron «sobredemandados». Esa situación tiene que ver con «los desplazamientos a las principales ciudades con centros universitarios los domingos y los regresos los viernes a las localidades» correspondientes. Según la Junta, en la línea de Valverde del Fresno se iban a revisar los datos de ocupación con vistas a un posible refuerzo. Esa situación se ha detectado en líneas que han previsto dotar de vehículos extra como Cáceres-Don Benito los viernes o Don Benito-Cáceres, los domingos; Plasencia a Cáceres, los domingos, ambos sentidos de Cáceres a Badajoz, viernes y domingos; o fletar un bus de Cáceres a la base militar Menacho. También se ha aumentado el tamaño del bus de Coria a Cáceres a Torrejoncillo hasta 66 plazas, informa. A su vez, quienes deban viajar en avión desde Barajas o el aeropuerto de Málaga tienen línea directa en bus desde Cáceres.