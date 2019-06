El SES espera que los nuevos quirófanos en Cáceres funcionen al cien por cien desde esta semana

El Satse asegura que la gerencia del SES desoye sus quejas

El colectivo de enfermeros que representa el sindicato Satse continúa manifestando su malestar por cómo se ha llevado a cabo el traslado al Universitario. «Han contratado a dos empresas para hacer el traslado pero éstas han dejado las cajas allí y se han desentendido, quien está cargando el peso de organización y dejando atrás su atención al usuario es el personal», explica Javier Rubio, el representante de este sindicato en Cáceres, que lamenta que desde la gerencia del SES no se hayan tenido en cuenta sus quejas sobre el traslado. «Están diciendo que se está haciendo sin grandes problemas, pero es gracias al personal, que ha tenido hasta que cargar con cajas, llevamos 15 días para que nos reciban y no lo han hecho», explica Rubio con indignación, mientras señala también como problema grave que no se estén cubriendo las bajas que se producen en el nuevo hospital.