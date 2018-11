Cuando las dos Españas se dieron la mano en Cáceres

Cuando trabajábamos juntos, una mañana Sanjosé me enseñó una lámina de una pintura de su admirado Goya. Era el terrible cuadro de 'Duelo a garrotazos' que el pintor realizó entre 1820 a 1823, en la Quinta del Sordo. «Es de una imagen de tal crueldad, que es difícil de superarla – me dijo – . Dos hombres enterrados hasta las rodillas, en un duelo a muerte a garrotazos. Lo pintó cuando tenía alrededor de 75 años y, para mí, es el mejor retrato de las dos Españas enfrentadas a muerte».

Sanjosé, ya difunto, me volvió a hablar de las dos Españas hace unos días, cuando fuimos a ver la exposición que está hasta el 30 de noviembre en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), en la Plaza de San Jorge, en la Ciudad Monumental de Cáceres. La exposición, titulada 'Represión franquista y memoria democrática en Extremadura' ha sido organizada por El Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Premhex). Está formada por una veintena de paneles con imágenes y cifras del horror sufrido en Extremadura durante la Guerra Civil y los siguientes años. Cuenta que en esta región 15.000 personas fueron asesinadas por sus ideas políticas, entre los que se encuentran las encerradas y aniquiladas en la matanza de Badajoz, que fueron de 1.800 a 4.000 según las diferentes versiones.

En la exposición se recuerda el sufrimiento que vivieron los que estuvieron en campos de concentración como el de Castuera, o el de Los Arenales en las afueras de Cáceres, hoy convertido en hotel de cinco estrellas. Se muestran las penurias de los vencidos, a los que arrebataron sus bienes, también las de los que se tuvieron que ir de España y de su Extremadura llena de pobreza. Aquí hubo un saldo migratorio negativo, entre 1960 a 1975, de 496.642 personas. Se enseña el adoctrinamiento y propaganda en una región en donde casi el 25% de los maestros fueron represaliados, y se da a conocer el trabajo actual para dar sepultura digna a los que fueron asesinados, en los últimos 15 años se han exhumado en Extremadura a 350 individuos de las fosas.

Sanjosé y yo leímos frases terribles, como la del general Emilio Mola: «Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado»; o la de Queipo de Llano: «Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen».

Cuando salimos de ver la exposición, ya de noche, paseando por la Plaza de San Mateo el viejo periodista reflexionó en voz alta: «Hemos visto el horror que creó una de las dos Españas, pero la otra también asesinó, violó y robó. Es bueno no olvidar lo que sucedió para que no vuelva a pasar; pero quizás ayudara a terminar con la violencia de las dos Españas el saber de casos en los que personas de los dos bandos han convivido con respeto y se han unido para buscar el bien y el progreso. Aquí en Cáceres hubo dos personas, significativas en cada uno de los dos bandos, que son un verdadero ejemplo: el alcalde socialista Antonio Canales y el que fue el hombre más rico de Cáceres, Fernando Valhondo Calaff. Pregúntale a la investigadora y escritora Pilar Bacas».

A los pocos días vi a Pilar, y me comentó que la relación entre Canales y Valhondo había sido tan buena, que el millonario cedió importantes terrenos al Ayuntamiento, en lo que ahora es la avenida Virgen de la Montaña, por ser Canales el que se lo había pedido para hacer un edifico en el que poder formar a maestros. Pilar Bacas estaba investigando sobre el alcalde Canales, buscando en las actas de los plenos, cuando en el acta de sesiones del 12 de agosto de 1931, vio que se hacía mención a la cesión de los terrenos, citando una carta que Valhondo envió a Canales y que dice así:

«Mi querido amigo: Me apresuro a contestar a correo vuelto como desea su atenta carta de cinco del corriente, en que participa que el arquitecto de instrucción pública estima necesaria para la construcción, en esa ciudad, de la Escuela Normal la ocupación en la nueva calle en proyecto (Cánovas al Rodeo) de tres mil novecientos ochenta y un metros setenta y cinco centímetros de mi parcela a continuación en fondo de la parte que ya anteriormente he cedido al Municipio. Por tratarse de obra que supone beneficio para nuestra ciudad y por ser usted quien lo solicita, desde luego me allano a su petición y hago cesión gratuita de los metros de mi parcela que me dice son precisos como solar de la futura Escuela Normal. Deseando que la veamos pronto levantada y que su nombre quede asociado permanentemente a esta mejora de la ciudad de Cáceres, queda suyo afectísimo amigo que le saluda y estrecha su mano».

El edificio se construyó en los años de 1932 a 1935, pero al principio su destino no fue el previsto, ya que durante la Guerra Civil se usó como hospital. Luego ya fue usado para la enseñanza, primero con el nombre de Escuelas Normales, luego Escuela Normal de Magisterio y Escuela de Magisterio, hasta que en 1999 se transformó en la actual Facultad de Formación del Profesorado, siendo trasladada al Campus. En la actualidad el edificio es utilizado como Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura.

Curiosamente el pasado mes de octubre los maestros de la promoción de 1968, que hace 50 años se formaron en la Escuela de Magisterio, celebraron su redondo aniversario con una serie de actos, en los que hubo una reunión con la alcaldesa Elena Nevado, a la que pidieron que los nombres de Antonio Canales y Fernando Valhondo figuraran en algún lugar visible del edificio, ya que gracias a ellos, a que habían trabajado por el bien de Cáceres juntos a pesar de tener ideas distintas, se había levantado un edificio tan importante para el progreso de los cacereños.

Los dos murieron en el mismo año, en 1937. El 4 de junio Fernando Valhondo, por enfermedad a los 72 años, cuando estaba en el Hotel Inglés de Madrid. Antonio Canales el 25 de diciembre, fusilado, cuando tenía 52 años.

Para cacereños de izquierdas y derechas, Antonio Canales fue el mejor alcalde que ha tenido la ciudad y, sin duda, el peor tratado; pero en su Cáceres no tiene estatua alguna, aunque sin duda quedaría bien una a tamaño natural sobre un pedestal, con esos peculiares bigotes que parecen hechos para que se posen alegres gorriones y golondrinas.