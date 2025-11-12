HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una escultura de dos metros rendirá homenaje a los ciclistas de Cáceres

El Ayuntamiento inicia el expediente para instalar el monumento a propuesta de un grupo de aficionados en un lugar por determinar

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el expediente para la colocación de una escultura en homenaje al ciclismo en la ciudad, según una propuesta registrada, a título particular, por aficionados a este deporte.

En concreto, han planteado la colocación de una escultura de dos metros de alto por tres de ancho, que sería donada por los propios aficionados, para su instalación en un lugar aún por definir. No obstante, los solicitantes han propuesto que se instale en el entorno del edificio Zigurat, en la avenida Ruta de la Plata, ya que es un punto de encuentro de muchos ciclistas de la ciudad antes de realizar sus rutas.

Así lo ha anunciado la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, en la Comisión de Turismo y Deporte, donde también ha informado sobre la mejora de la iluminación de la pista deportiva del pabellón municipal de Aldea Moret, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas para la práctica deportiva y el desarrollo de competiciones.

En los últimos meses se habían detectado problemas de visibilidad en diferentes encuentros, especialmente en los partidos de Tercera División de Fútbol Sala, por lo que se solicitó un estudio técnico, a la sección de Electricidad municipal, que constató una baja relación entre la intensidad lumínica horizontal y vertical en la pista, lo que afectaba al correcto desarrollo del juego.

Para paliar esta situación, se ha tramitado un contrato menor para aumentar los niveles de iluminación mediante la instalación de nuevos proyectores LED de alta potencia.

