Las Escuelas Deportivas de Cáceres aumentan plazas, pero 7 especialidades sufren recortes

El Ayuntamiento de Cáceres ya tiene diseñado el proyecto de sus Escuelas Deportivas Municipales para el próximo curso. Arrancarán el 1 de octubre y ... concluirán el 31 de mayo. Para ese contrato, dividido en dos lotes, el Consistorio ha reservado una partida de 268.475 euros, algo más de 62.000 con respecto a los 206.000 euros de la anterior licitación.

De esa cantidad, casi 18.000 euros corresponden a la nueva Escuela Municipal de Equitación, que va en un lote diferente que se contratará aparte para dar cobertura a un total de 36 alumnos. Los mismos no se incluyen entre los 1.172 que completarán las escuelas del curso 2024-25.

Son 92 plazas más que el anterior, cuando se ofertaron 1.080 (128 si se incluyen las de equitación). Ese aumento contrasta con los recortes que sufren siete especialidades. Por contra, otras cinco suben su oferta y vuelve natación. También habrá escalada.

El Ayuntamiento sube el presupuesto para sus escuelas, las actividades grupales y la escuela de equitación en un 30 por ciento, con respecto a la última licitación que se abrió y que se adjudicó la empresa Pebetero, con una prórroga posterior. La misma fue objeto de críticas por el PP, que se vio maniatado al llegar al Ayuntamiento para cambiar un modelo que, según dijo, no le gustaba.

En esencia, sin embargo, se mantiene el mismo formato para el curso que viene, con prácticamente las mismas modalidades. El curso pasado fueron 22 y ahora serán 24 (25 si se suma equitación, con ese lote exclusivo que se le ha reservado).

Escalada, en auge por los éxitos del cacereño Alberto Ginés, tendrá 16 plazas, pero aún no sabe el sitio en el que se celebrará

«Nos dijeron que querían cambiar pero lo único que se ha hecho es añadir equitación, porque natación no se pudo hacer el año pasado por las obras en las instalaciones. El modelo es el mismo», analiza Antonio Bohigas, concejal del grupo municipal socialista. La visión que se ha ofrecido desde el Gobierno es que se recuperan «dos disciplinas que el anterior gobierno socialista eliminó y que nosotros, desde el minuto uno que tomamos posesión, hemos trabajado para volver a ofertar».

Presupuesto

«Sabemos que son muy demandadas y no siempre están al alcance de todos los bolsillos», explicó tras la Comisión de Turismo y Deportes la titular de área, Noelia Rodríguez. «Más plazas y más presupuesto», presume la concejala de Deportes del PP. Y así es, ya que lo que son las escuelas y actividades grupales crecen en unos 44.000 euros, a los que se suman otros 17.897 para la ejecución y coordinación de la Escuela Deportiva Municipal de Equitación. Será una escuela diferenciada, con 36 alumnos, seis grupos semanales y una hora por semana. Estará dirigida por un titulado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte o un técnico superior de Equitación.

Modalidades

Hay siete modalidades que pierden plazas. Son bádminton, esgrima, patinaje, tenis de mesa, tenis, trail running y voleibol. Tenis de mesa se reduce a la mitad, al pasar de 32 a 16 plazas, patinaje pierde 28 y tenis 32. En el lado opuesto, están las que aumentan la oferta. Son cinco: fútbol, fútbol sala, baloncesto, patinaje urbano y gimnasia rítmica. Esta última tendrá 144 plazas tras sumar nada menos que 24.

En las tarifas que pasaron por comisión informativa se mantenían las cifras anteriores. También las bonificaciones. Por ejemplo, del 50 por ciento en las escuelas deportivas para alumnos que pertenezcan a familias numerosas. La tarifa general anual en las escuelas y actividades grupales se fijó en 72 euros anuales.

El Gobierno ha destacado también que el programa de adultos ha aumentado las plazas de zumba de 300 a 315, pilates de 290 a 320 y gimnasia de mayores de 280 a 295. Aerostep, aeróbic, hit o yoga se incluyen en una oferta que añade otras 1.390 plazas frente a las 1.340 del último año.

En las Escuelas Municipales aparece la de actividades acuáticas. Cuenta con 96 plazas y regresa con Ciencias del Deporte como centro de referencia para su puesta en marcha. Se había anunciado ya al igual que equitación, escalada o triatlón.

El objetivo, decía el PP, era «hacer accesibles los deportes a todos sin importar el nivel adquisitivo». Escalada tendrá 16 plazas pero aún no se conoce el lugar en el que se llevará a cabo esa actividad, al alza por los éxitos del cacereño Alberto Ginés. Del triatlón no ha vuelto a haber noticias. Esa especialidad no aparece en la lista de las que protagonizarán el próximo curso.