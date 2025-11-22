El escudo falangista, eliminado del edificio sindical en Cáceres

El escudo de Falange que durante décadas ha presidido la fachada del conocido como Edificio de los Sindicatos, en la avenida Clara Campoamor de Cáceres, ... ya ha sido eliminado. Desde esta semana su lugar lo ocupa una sencilla placa de granito nuevo, que resalta a la vista en contraste con las baldosas ennegrecidas que la rodean. La misma suerte correrá el escudo del Sindicato Vertical tallado en piedra que está siendo borrado de la fachada lateral en la calle Ciriaco Benavente, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La obra para la retirada de estos dos símbolos franquistas está promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, propietaria del inmueble. La empresa RC Obras es la encargada de ejecutar estos trabajos, cuyo presupuesto es de 47.569 euros (IVA incluido) y que comenzaron a finales de septiembre con un plazo de ejecución es de 60 días.

La eliminación de ambos escudos es una demanda histórica de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), que en octubre de 2018 solicitó su retirada al subdelegado del Gobierno. Entre 2019 y 2021, la asociación comunicó a distintos representantes institucionales que la permanencia de estos símbolos suponía «un claro incumplimiento» de la entonces vigente Ley de Memoria Histórica y recordó el acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2008, que instruía la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes. A pesar de ello, las instituciones no tomaron medidas.

Ley de Memoria Democrática

En enero de 2022, Amececa remitió un escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social solicitando la actuación inmediata para retirar los símbolos. En octubre de ese año entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, que «deja claro el papel de las administraciones públicas respecto a la simbología contraria a la memoria democrática», aunque tampoco se registraron avances ese año.

Ampliar Andamio montado para quitar el escudo del Sindicato Vertical en la fachada lateral. Jorge Rey

Durante 2023 y 2024, la asociación continuó trasladando su reivindicación al Ministerio de Trabajo y Economía Social y promoviendo diversas iniciativas. Como resultado, el 29 de octubre de 2024 representantes de Amececa se reunieron en Cáceres con el oficial mayor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien les comunicó «la voluntad de dicho ministerio de retirar los símbolos franquistas mencionados antes de que finalice el primer semestre de 2025».

En marzo pasado, cuando se licitaron las obras que comenzaron hace dos meses, Amececa recordó en un comunicado que todavía permanecen símbolos en Cáceres pendientes de retirada, citando específicamente las placas metálicas del antiguo Instituto Nacional de Vivienda franquista y la Cruz de los Caídos.

Además, la Concatedral de Santa María sigue mostrando en su fachada el relieve dedicado a José Antonio Primo de Rivera, cuya eliminación está también prevista dentro del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, pero no se ha ejecutado todavía con el argumento de que conflictos burocráticos entre el Obispado y las administraciones con competencias en patrimonio.