En la imagen de la izquierda, el edificio con el símbolo falangista y a la derecha, con el escudo ya retirado. Jorge rey

El escudo falangista, eliminado del edificio sindical en Cáceres

El símbolo franquista ha sido sustituido por una placa de granito, al igual que se está haciendo con el escudo del Sindicato Vertical grabado en la fachada lateral del mismo inmueble

C. Mateos

Cáceres

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

El escudo de Falange que durante décadas ha presidido la fachada del conocido como Edificio de los Sindicatos, en la avenida Clara Campoamor de Cáceres, ... ya ha sido eliminado. Desde esta semana su lugar lo ocupa una sencilla placa de granito nuevo, que resalta a la vista en contraste con las baldosas ennegrecidas que la rodean. La misma suerte correrá el escudo del Sindicato Vertical tallado en piedra que está siendo borrado de la fachada lateral en la calle Ciriaco Benavente, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

