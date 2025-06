El Festival de Teatro Clásico de Cáceres afronta su segundo fin de semana con un programa que honra el legado dramático del Barroco. Tras ... las representaciones de 'El lindo don Diego' el jueves a cargo de la ESAD y del 'Don Gil de las calzas verdes' puesto en pie por la Fundación del Siglo de Oro ayer viernes hoy se sube a las tablas de Santa María (22.30 horas) una original propuesta. Se trata de la minimalista versión del Rey Lear de la Companhía do Chapitô, que el año que viene cumplirá 30 años. Llegados de Lisboa, su proyecto no es solo teatral, ya que incluye una escuela de artes y oficios que busca dar oportunidades a los jóvenes, algunos de ellos con historial de delincuencia o que viven en entornos desestructurados.

La Companhía Do Chapitô estrena en España una de las obras cumbres de Shakespeare y lo hace en castellano. Según explica una de sus actrices, Susana Nunes, la traducción al castellano aporta «muchas cosas nuevas a los personajes, no es una pieza nueva pero hay muchos pequeños cambios, cosas que hacemos de forma diferente, lo cual trae una gran sensación de frescura y de novedad», explica esta intérprete, a la que acompaña en el escenario Carlos Pereira y Tiago Viegas, que se reparten todos los personajes de esta gran tragedia «que contiene todos los ingredientes de una gran historia más ese conflicto entre generaciones y algo que yo creo que es muy actual, y es el ejercicio del poder y cuando este deviene en caos», señala. «Es algo que el público entiende muy bien». Esta compañía se caracteriza por mantener un escenario casi siempre vacío. «Hay algunos objetos, utilizamos papel, pero no hay nada más, lo que hacemos es invocar a la imaginación del público». Utilizan la voz y la expresión. «Hay mucha palabra dicha y movimiento, lo que no hay es vestuario de época ni castillos, aunque la gente va a verlos», señala Susana en una entrevista telefónica ya de camino a Cáceres. «Nos encanta este festival y poder mostrar que España y Portugal están unidos en lo cultural»

Otras actividades

El Festival de Teatro de Cáceres ofrece otras actividades para este sábado. Los niños podrán disfrutar del la actividad El Siglo de Oro Infantil, con talleres y teatro en torno al personaje de Madame Giselle. Se celebra a partir de las 11.30 de la mañana en el parque Gloria Fuertes a cargo de la compañía Emulsión Teatro.

Sigue la música en el Clásico. La Concatedral de Santa María acoge a las 20.30 de la noche el concierto 'De Extremadura al Nuevo Mundo' a cargo de la formación Cámara Antiqva. Se trata de un proyecto que pretende dar a conocer la música renancentista de autores extremeños a través del viaje imaginario de una pareja formada por un pastor llamado Juan y su mujer, Sol, hacia el nuevo mundo en busca de mejores condiciones de vida. La entrada es gratuita hasta completarse el aforo.

El Corral de las Cigüeñas acoge a las doce de la noche 'La noche de picos pardos' a cargo de EX3 Producciones. El espectáculo, con entrada libre, se llama 'Cáceres, capital medieval', «una comedia histórica participativa, cargada de humor, de ironía y amor por el patrimonio, según señala el programa del Festival de Teatro». Se trata de «un espectáculo teatral que fusiona la narrativa costumbrista, los musicales y el teatro de calle, y que invita al público a sumergirse en una ciudad donde el pasado cobra vida».