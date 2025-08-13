El Escenario Amex regresa el primer fin de semana de septiembre al Foro de los Balbos El festival, que cumple 17 ediciones, tiene como objetivo servir de promoción a los músicos extremeños

La Asociación Musical de Extremadura (Amex), fundada en el año 2000 y formada por más de 300 socios, ha organizado la decimoséptima edición de su Festival Escenario Amex, dedicado exclusivamente a artistas extremeños, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Foro de los Balbos de Cáceres.

El viernes se subirán al escenario La Mendinga, Mind Traveller, y Whatever!, el sábado sonarán los ritmos de Prosav, Veora, The Black-Suites Ladies, y el DJ set Miguel Rumbao y el domingo los protagonistas serán los alumnos de varias escuelas de música.

El festival tiene lugar dentro del marco del proyecto cultural ‘Los planetas de Escenario Amex 25’ y el objetivo es servir de promoción y lanzamiento para la música de Extremadura.

Más de un centenar de grupos y artistas han pasado por sus escenarios, entre ellos Los Niños de los Ojos Rojos, Sínkope, Leonardo Dantés, El Desván del Duende, Los Ganglios, Tam Tam Go o Canchalera, congregando en total a más de 30.000 asistentes en sus ediciones anteriores, según los datos facilitados por la organización.

Esta cita musical mantiene su filosofía de apostar por la diversidad de estilos y generaciones, incorporando en su programación un concierto accesible para personas sordas, interpretado en lengua de signos por Miriam Gallardo durante la actuación de La Mendinga.

El Foro de los Balbos contará con un ‘Escenario Lanzadera’, un espacio cedido a alumnos de las escuelas de música Enclave, FEMAE y Escuela de Combos Moi Martín, que ofrecerán tres conciertos el domingo 7 de septiembre a partir de las 18.00 horas.

La programación incluye además talleres didácticos para acercar la música a todos los públicos y un mercadillo de artesanos extremeños, según informa Amex en un comunicado.

Los conciertos principales darán comienzo a las 22.00 horas los días 5 y 6 de septiembre, mientras que el domingo, día 7, se ampliará la programación con actuaciones desde las 18.00 horas, gracias a la participación de los músicos noveles.

Escenario Amex mantiene su compromiso de ofrecer las mejores herramientas de difusión a artistas extremeños, fomentando la proyección de nuevos talentos y dando visibilidad a propuestas consolidadas.

«Nuestro objetivo es claro: que la música extremeña tenga el altavoz que merece y que cada edición sea un punto de encuentro para artistas, público y cultura», explica Óscar Trigoso, miembro de la organización del certamen musical.