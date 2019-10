La equivocación de Amenábar de no rodar en Cáceres

A mis compañeros, el periodista Caridad y el fotógrafo Salvador Guinea, les ha gustado la última película de Amenábar, 'Mientras dure la guerra'; y, de vez en cuando, terminan sus razonamientos con la misma muletilla que en la película utiliza el Millán-Astray magistralmente interpretado por Eduard Fernández. El otro día el fotógrafo, que se ha puesto a investigar sobre este novelesco personaje, nos dijo mientras tomábamos café:

–Pues Millán-Astray, en 1920, fundó la Legión; pero en 1937, en plena Guerra Civil, también fundó Radio Nacional de España… ¡Ahí lo dejo!

Lo que no hemos entendido ninguno de nosotros es que alrededor del 20% de la película transcurre en Cáceres, en la ciudad que fue cuartel general de Franco durante 39 decisivos días; pero no se ha rodado ni un plano en esta ciudad. Le pregunté a la productora de la película, a Mod Producciones, la razón de este hecho, y se ha limitado a responder que solo han rodado en Madrid y Salamanca, «por motivos logísticos de producción». Pensamos que igual los dueños del Palacio de los Golfines de Arriba, donde Franco instaló su cuartel, se habían negado; pero Mercedes López Montenegro nos ha señalado que nadie ha hablado con ella para rodar en el palacio. Ahora que están sacando errores de la película, quizá la mayor equivocación de Amenábar haya sido la de no rodar en Cáceres.

Guinea nos ha señalado que Franco y Millán-Astray eran muy amigos, mostrándonos la famosa foto de Bartolomé Ros de los dos abrazados mientras cantaban canciones legionarias en el cuartel de Dar Riffien en 1926, con unas caras que meten miedo. «Los dos eran como hermanos – nos dijo –. Eran paisanos, Astray nació en La Coruña en 1879, y Franco en Ferrol 13 años después. Los dos eran monárquicos, Astray era amigo personal de Alfonso XIII y Franco dio paso a la monarquía tras la Guerra Civil, pero más tarde de lo esperado por muchos. El hecho es que cuando Franco se levanta en armas, Astray estaba en Argentina e inmediatamente se pone a las órdenes de su amigo, que le encarga la propaganda. El 15 de agosto de 1936 ya se les ve juntos en Sevilla, en un acto en el que se proclama la bandera roja y gualda, la monárquica, como enseña de la España Nacional. Escena que en la película se produce en Cáceres. Los dos también vienen a Cáceres en avión a las seis de la tarde del 26 de agosto de 1936».

Estuvimos mirando en libros y hemerotecas, viendo que Franco escogió para instalar su cuartel en Cáceres la vivienda del monárquico Gonzalo López-Montenegro, que tiempo después dijo que le cedió su palacio porque Alfonso XIII se lo pidió. En Cáceres Franco se rodeó de fieles seguidores, algunos de ellos familiares, como su hermano Nicolás y su primo carnal el teniente coronel Francisco Franco Salgado. Aquí daba el visto bueno al parte de Guerra que publicaba el Periódico Extremadura, que se imprimía a unos pocos metros, en el Palacio de La Generala. Ejemplares de este diario se tiraban, desde aviones salidos de Cáceres, en la primera línea del frente, también tiraban sobre la ciudad de Madrid proclamas de Franco pidiendo que se rindiera.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/o0NRVJV64So" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

El 29 de agosto recibió en Cáceres al General Mola, y al día siguiente a periodistas extranjeros, entre ellos al francés René Brut, que rodó imágenes de Franco en su cuartel cacereño. La gente que le vio se quedó asombrada de la capacidad de trabajo de Franco, que empezaba a trabajar a las ocho de la mañana y muchos días terminaba a las cuatro de la madrugada. Descansaba dos horas tras comer a las tres de la tarde y un rato durante la cena. También solía coger algún avión de los que había en el ahora Ferial de Cáceres para ir al frente.

Según cuentan Barragán-Lancharro y Moisés Domínguez, vinieron a Cáceres para entrevistarse con Franco: el 1 de septiembre el coronel italiano Bonomi, y el 5 de septiembre el teniente coronel alemán Warlimont y el general italiano Roatta.

El 6 de septiembre, domingo, Franco fue a la misa de las diez de la mañana a la Iglesia de Santa María, y a las once se organizó una homenaje popular con cientos de personas aclamándole, teniendo que hablar desde el balcón. El 23 de septiembre llegó su mujer y su hija de Francia, y al día siguiente ordena liberar el Alcázar de Toledo. Se logra el domingo 27 de septiembre, y los cacereños vuelven a aclamarle. Ante la turba el general Yagüe proclama a Franco como el mando único y Astray inventa la aclamación «Franco, Franco, Franco...». El 29 de septiembre visita El Alcázar y es nombrado jefe de Estado. El 3 de octubre de 1936 es cuando traslada su cuartel a Salamanca, ocurriendo el 12 de octubre el incidente de Unamuno y Astray.

Guinea nos dijo que Millán-Astray no se estuvo quieto en Cáceres, viajó a Mérida y Badajoz en donde dio surrealistas discursos, «en Badajoz se negó a tomar nada de la comida que le tenían preparada en el Ayuntamiento, ordenó que escogieran a 100 obreros de ambos sexos que dieron buena cuenta de las viandas. En la arenga dijo que iban a exterminar a los ricos que no repartieran el dinero con sus criados y obreros. La gente empezó a gritar vivas a Millán-Astray, y él ordenó que no se diera ni uno más porque solo era un soldado, un legionario español. Un despistado dio entonces un '¡Viva Millán- Astray!' y él ordenó detenerle inmediatamente».

Nos contó que Astray se casó en 1905 con Elvira Gutiérrez de la Torre, y en la noche de bodas ella le dijo que tenía voto de castidad. Él la respetó y tuvo sus líos. Algunos dicen que fue amante de la vedette Celia Gámez, dando que hablar el que fuera su padrino cuando ella se casó con un médico. En 1941, cuando tenía 62 años, se enamoró de Rita Gasset, una considerada pionera del feminismo de 35 años, que era prima del filósofo Ortega y Gasset. Al año ella se queda embarazada y Astray quisó anular su matrimonio, al no haberse consumado, y casarse con Rita; pero Franco se lo prohibió, por lo que la pareja se fue a Lisboa en donde nació la niña para poder ponerle los apellidos del padre. Así nació María Peregrina Millán-Astray y Gasset, que ahora es una encantadora mujer de 77 años que defiende a su padre. Hace dos años estuvo en Almendralejo en un homenaje que le rindió la Legión. Recuerda con mucho cariño a su padre que se murió cuando ella tenía 11 años, en 1954.

El amigo fotógrafo se sorprendió cuando encontró una foto del fundador de la Legión en Cáceres en 1936, viendo que los investigadores Moises Domínguez y Martín Rubio, identifican a los escoltas que van con Astray, en una foto de Unamuno saliendo del escándalo del Día de la Raza. Los escoltas protegen al escritor mientras entra en el coche donde le espera la mujer de Franco. Es una prueba de que el novio de la muerte salvó la vida al pensador.

La otra noche, cuando terminamos de trabajar, Manuel Caridad propuso ir a tomar unas cañas. No tuvo mucho éxito hasta que dijo:«¿Sabíais que ni Millán-Astray ni Franco bebían alcohol?... ¡Ahí lo dejo!» ...Y con ese contundente argumento, nos fuimos con él.