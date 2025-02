Envision niega que haya vínculos entre su gigafactoría y la mina de litio de Cáceres

El grupo chino Envision, que lidera el proyecto de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de Navalmoral de la Mata, negó ayer que exista alguna relación entre la megaplanta y la mina de litio de Valdeflores que promueve en Cáceres Extremadura New ... Energies (ENE), filial de Infinity Lihium. «Envision no tiene vínculos con esa mina», fue la escueta respuesta de la multinacional asiática a la pregunta formulada por HOY.

Desde que la semana pasada se anunció la gigafactoría de Navalmoral se habían venido escuchando voces que alertaban de que la llegada de la macroplanta pudiera estar condicionada de algún modo a que salga adelante la mina de Valdefores, entre ellas las de colectivos contrarios al proyecto minero o la de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Incluso la propia Extremadura New Energies se había resistido a descartar de manera tajante la existencia de algún vínculo con la gigafactoría, como sí ha hecho Envision.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también separó ayer la gigafactoría de la mina al insistir en que el litio necesario llegará «de donde esté» y si en la región no lo hubiera «pues se importaría». Admitió no obstante que «lo ideal es que cumpliendo toda la normativa, toda la legislación, no molestando a nadie», se pudiera «cerrar el ciclo completo» del litio en Extremadura, desde la extracción hasta la fabricación de las baterías.

Hidróxido de litio

Cabe aclarar además que las gigafactorías no compran directamente el hidróxido de litio que sale de las plantas de tratamiento de las minas, sino que ese compuesto es utilizado en un paso anterior de la cadena, concretamente en las fábricas de cátodos. De hecho, el consejero delegado de ENE, Ramón Jiménez, asegura que siguen en marcha las conversaciones que la empresa anunció hace ya más de un año con una multinacional para implantar en Cáceres una fábrica de cátodos que sí estaría vinculada directamente a la mina de Valdeflores. Sería en todo caso en una población cercana, ya que la capital cacereña carece hoy en día de suficiente suelo industrial urbanizado como para ubicar una fábrica de esas características.

Por otra parte, Fernández Vara reconoció ayer que ha mantenido con los promotores de la mina de Valdeflores «una conversación reciente constructiva, como con todo el mundo», y pidió que se abandonen las «especulaciones» sobre el nuevo proyecto subterráneo, en tanto que a su juicio «lo mejor» es «esperar a que el proyecto se presente» para después estudiarlo y decidir sobre el mismo, según recoge Europa Press.

Esperar al proyecto

«En este caso cuando se conozca el proyecto se estudiará y en base a ese estudio pues se decidirá», reiteró Vara. Explicó que esa «conversación constructiva» la ha mantenido con los promotores dentro de su planteamiento de que si hay alguien en Extremadura con quien él no se pueda reunir, entonces «no sería un buen presidente».

Fernández Vara dijo que en esa conversación aprovecharon también» para hablar de la situación de «cómo está el mundo» y la situación de la región en estos momentos después de la noticia de la gigafactoría, un proyecto que «evidentemente nos sitúa en una vanguardia industrial en un sector nuevo y verde», algo que según cree «es para que estemos contentos». El presidente autonómico opina que «lo mejor que haríamos todos es esperar a que el proyecto se presente y a partir de ahí lo demás son especulaciones», subrayó a preguntas de los medios antes de asistir este jueves en Mérida a la apertura del Investor Day Extremadura.

Sobre si los promotores de la mina de litio de Cáceres están dispuestos a retirar el recurso ante la justicia si se negocia la mina subterránea, y sobre si éstos han pedido alguna reunión con la Junta para presentarle el nuevo proyecto bajo tierra, Vara señaló únicamente que ya ha mantenido «algún contacto personal con ellos», y recomendó que todos hagan «un esfuerzo por intentar respetar los cauces administrativos».