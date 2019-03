Hoy es el día o quizás hoy era el día o posiblemente ha vuelto a cambiar desde que escribí estas líneas y es otra vez el día. El día en que el Reino Unido se iba a separar de la Unión Europea en un engañado y equivocado intento de volverse grande de nuevo. Nací en Canadá y mi acento delata que crecí allí, pero por una serie de extrañas circunstancias que involucran a Ucrania, Stalin, la Segunda Guerra Mundial y un paseo por Trafalgar Square, tengo también pasaporte británico. Solicité ese pasaporte granate hace más de veinte años mientras vivía en los Estados Unidos, atraído por la idea de libertad de movimiento como eje central del proyecto europeo. El trabajo y los viajes sin fronteras me parecieron el futuro y quería formar parte de él. Pasaron los años y empecé a sentirme parte de España y de Europa, pero entonces sucedieron otra serie de acontecimientos catastróficos. Un banco que llevaba el nombre de unos hermanos colapsó y pronto la economía mundial se hundió con él. Las causas de la crisis se pueden debatir sin cesar, pero una de las consecuencias que no se pueden negar es el oscuro regreso del nacionalismo tribal. Desde Washington a Budapest, Barcelona y El Ejido, ciudadanos enojados pero indefensos, impotentes contra tales poderes de la economía global han comenzado a mirar hacia el pasado, anhelando un idilio imaginario en el que supuestamente todo era mejor, más 'grande' de alguna manera. A pesar de que su democracia es una de las más consolidadas del mundo, los británicos no han sido inmunes a este oscuro regreso y han votado para poner fin a la libertad que me había atraído a Europa inicialmente. El caos total que vemos en Westminster demuestra que, con sus más y sus menos, la democracia de España no tiene nada que envidiar a la británica, pero también sirve como una advertencia severa. En el mundo hiperacelerado de hoy con sus problemas modernos, es necesario buscar soluciones nuevas y dinámicas y, si bien no hay nada de malo en estar orgulloso de tu país o de tu pasado, las soluciones a los problemas de hoy no se encuentran en Stonehenge, entre los pasillos de El Escorial o en la gigantesca cruz de al lado.