Envejecimiento activo con los conceptos del ajedrez

Mayores del hogar Peña del Cura, durante una sesión del programa de ajedrez saludable. Una docena de residentes del Hogar de Mayores Peña del Cura participan en un curso de entrenamiento cognitivo. 26 noviembre 2018

Recogido por la Organización Mundial de la Salud como un proceso de optimización de las oportunidades participativas para mejorar la calidad de vida de los mayores, el concepto 'envejecimiento activo' no le es ajeno a los usuarios del Hogar Peña del Cura, en la capital cacereña. Todo gracias, entre otras cosas, a un programa de ajedrez saludable que el Club Magic de Extremadura, en consonancia con el Servicio Extremeño de Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), lleva a cabo cada semana en estas instalaciones con el objetivo de establecer encuentros intergeneracionales que repercutan de forma positiva en el día a día de los usuarios.

El de Peña del Cura es uno de los ocho centros regionales donde el club más representativo de Extremadura, en el que se han formado estrellas mundiales del ajedrez como Carlsen y Caruana, ambos protagonistas durante los últimos días al disputarse el cetro mundial, brinda a los mayores de la región la oportunidad de fortalecer sus parámetros de estimulación cognitiva a través de este deporte.

«Aquí no solo enseñamos a jugar al ajedrez, sino que también favorecemos la estimulación cognitiva», explica Noelia González, socia del Club Magic Extremadura y monitora de la actividad. Según mantiene, cada sesión de dos horas se divide en una parte referida a la memoria y a la concentración, así como otra para el juego propiamente dicho. «La primera parte de las clases consiste en, a través de las piezas del tablero, entrenar la memoria con concentración. Al poner las piezas en el tablero yo les doy un tiempo. Empezamos a lo mejor con tres piezas. Luego quitamos esas piezas y es ahí cuando ellos tienen que tener en su cabeza un mapa del tablero y saber qué piezas están en cada posición, si la casilla es de color blanco o negro, hacia dónde miraba la cabeza del caballo, en qué fila están, etcétera. Se necesita mucha concentración y, según van pasando los días, ellos notan que la memoria ya no les falla con tres piezas, como les sucedía al principio, sino que a lo mejor comienzan a despistarse con seis o con ocho piezas. Eso es lo que aporta el ajedrez», sostiene la monitora.

¿Por qué es bueno el ajedrez para favorecer este tipo de estímulos en el aspecto cognitivo? Noelia González dice tener la clave: «El ajedrez aporta un pensamiento flexible que en el día a día puede ser beneficioso para las personas mayores, por ejemplo cuando no saben dónde han dejado las llaves o han olvidado el pin de la tarjeta cuando van al cajero automático. El ajedrez, con ese seguimiento, hace que esa parte del cerebro se fortalezca y les ayude en su vida diaria. Podríamos decir que son como una especie de enlaces que se van estableciendo desde el ajedrez hasta la vida cotidiana de las personas mayores para que puedan obtener esos beneficios».

De entre quienes participan en esta actividad, no faltan voces que celebran el desarrollo de este programa. Y es que en el curso hay cabida para todos, desde lo que nunca habían jugado al ajedrez hasta los que ya tienen un cierto camino recorrido. Es por ello por lo que las partidas se juegan por niveles.

«Yo empecé el año pasado y no tenía ni idea de jugar. No sabía ni el nombre de las piezas, ni cómo se movían. Nada de nada. La primera parte de las clases, la de la memoria, me está enseñando a mejorar mi concentración y la segunda me está sirviendo para aprender a moderar mi impulsividad. Yo siempre pierdo sí o sí porque en cuanto juega el contrincante, yo enseguida muevo pieza. Y me dicen que no, que tengo que ver todo el tablero y las posiciones de todas las piezas. Al final esto es como una metáfora de la vida misma. Por ser impulsiva en el ajedrez, siempre pierdo, al igual que cuando se es impulsiva en la vida se acaban cometiendo errores», explica Ana Moreno, una de las participantes en este programa de estimulación. Del mismo modo, otros compañeros de mesa también destacan las bondades de unas sesiones que gozan de la continuidad de los inscritos, quienes solo perdonan una ausencia por causa de fuerza mayor.

¿Qué mensaje se le podría mandar a aquellos mayores que siempre desearon aprender a jugar al ajedrez pero, por unas u otras causas, nunca dieron el paso? «Lo primero que tenemos que dejar claro es que el ajedrez no tiene limitación de edades. Si tienes motivación y ganas, se puede. No hay que tener la percepción de que el ajedrez es solo para las personas muy inteligentes, como mucha gente puede pensar. El ajedrez se aprende, como todo en la vida. Quien quiera, puede», ilustra González. Asimismo, la jugadora del Club Magic Extremadura incide en los beneficios que la práctica del ajedrez, bajo la supervisión de monitores formados al efecto, puede tener en los mayores: «Es bueno para que nuestro cerebro continúe activo y de esta forma se puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades neurodegenerativas», recomienda responsable de esta actividad en tierras cacereñas.

Este proyecto ajedrez saludable se lleva realizando en Extremadura desde el año 2008 en dos etapas diferenciadas en el calendario; de febrero a junio y de octubre a diciembre. Además del hogar cacereño Peña del Cura, la actividad también está asentada en localidades como Mérida, Badajoz, Los Santos de Maimona, Burguillos del Cerro, Don Benito y Hervás.

En total, ya son más de 1.200 los mayores de toda la región que a lo largo de la última década se han beneficiado de una experiencia que, además de promover el envejecimiento activo, incide en la prevención del deterioro de las funciones cognitivas de los mayores. Una suerte de 'ajedrez terapéutico' que, del mismo modo, fomenta el encuentro intergeneracional.

Cabe destacar que con carácter puntual esta iniciativa ejecutada por el Club Magic Extremadura también se desarrolla con jóvenes en riesgo de exclusión social, lo que supone un activo más para la inserción de colectivos desfavorecidos.

Y es que el ajedrez no entiende de clases ni condiciones sociales para brindar sus bondades, ya sea con promesas, como en su día lo fueron Carlsen y Caruana, o con personas mayores deseosas de adentrarse en las normas y estrategias que contempla este singular juego.