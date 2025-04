La entrada al Helga de Alvear sigue siendo gratuita por deseo de la galerista alemana

Cuando se inauguró la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear en febrero de 2021 se dijo que, para empezar, su acceso ... sería gratuito, una medida que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que, casi tres años después de su estreno, se mantiene por expreso deseo de Helga de Alvear, que quiere devolver a la ciudad y a la región lo que estas han hecho por dar un hogar a sus piezas.

No será esta, pues, una cuestión que vaya a modificar la nueva directora, Sandra Guimarães. De Alvear dio la bienvenida oficial a la nueva responsable de un museo que, de alguna forma, inició ayer una nueva época, con un cargo que no había ostentado nadie hasta el momento. «Nos ha costado, había muchísima gente interesada», explicó la galerista alemana que lamentó una vez más el fallecimiento de José María Viñuela, que murió en junio de 2022. «Gracias a él y al presidente Ibarra esto se ha conseguido». Mostró su deseo de que aunque en el futuro ella no esté («tengo 87 años, mucho no voy a durar») «esto tiene que seguir tal y como lo hemos hecho José María y yo».

Almacén

Uno de los objetivos a corto plazo del Museo Helga de Alvear es la puesta en funcionamiento del almacén, que aún está en obras y que está previsto que esté terminado en la primavera de 2024. Actualmente los trabajos consisten en la finalización de la estructura y en la restauración de la fachada de la calle Pizarro, que mantendrá su aspecto original. La calle Pizarro tiene casas del siglo XIX y algunas del siglo XVIII, por lo que se está restaurando la fachada que había, que se revocará, se reparar las grietas y sustituirán las carpinterías para adecuarse a la normativa actual.

Una vez que esté terminado el objetivo es que acoja las 3.000 obras que la galerista va a ceder a la Fundación Helga de Alvear, un proceso que todavía no se ha completado. Hasta el momento se han donado dos lotes de obras: el primero, en 2019, constaba de 207 piezas y un valor de 42 millones de obras y el segundo, hace dos años, está compuesto de 58 obras y un valor de 10 millones de euros. Desde entonces no se ha vuelto a hacer pública ninguna donación, por lo que el 90% de las obras de Helga de Alvear aún tienen que pasar ese proceso para formar parte definitivamente de la Fundación.