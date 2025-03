«Hemos enterrado a Imane, pero el asesino tiene que recibir la pena máxima»

Termina la instrucción, aunque el juicio será tras el verano

El juicio por asesinato de Imane Saadaoui no tiene aún fecha y es muy probable que se lleve a cabo después del verano. Según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) aún no se ha producido el señalamiento del mismo, y, teniendo en cuenta que agosto no es un mes hábil para la Justicia es muy probable que se lleve a cabo después del verano. La instrucción, que lleva a cabo el Juzgado de Primera Instancia de Valencia de Alcántara, ya ha llegado a su fin y se abre un plazo para que tanto la acusación particular como Fiscalía lleven a cabo el escrito de calificaciones y se dará traslado a la defensa de Badr Saadoui para que hagan su escrito. En el mes de marzo la abogada de la familia de Imane, Nuria Lagar, explicó a este periódico que sus peticiones de pena serán las de asesinato. «No es homicidio agravado ni nada de eso por cómo se produce y dónde se produce», indicó en ese momento. El autor confeso de la muerte de Imane, Badr Saadoui, de 41 años en el momento de los hechos, permanece desde el 3 de noviembre en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En la madrugada del 1 de noviembre de 2022, este hombre llamaba por teléfono al puesto de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara para comunicar que había acuchillado a su esposa. Acudieron unidades sanitarias, pero no pudieron salvarle la vida. Al investigado se le imputa un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género. Asimismo, a petición del Ministerio Fiscal, la juez acordó la suspensión de la patria potestad del padre respecto del hijo y el establecimiento del pago de una pensión alimenticia de 250 euros. La Fiscalía había solicitado prisión provisional, comunicada y sin fianza atendiendo al riesgo de fuga porque el presunto homicida tiene nacionalidad marroquí y hay riesgo de reiteración delictiva, según consideró.