Un ensayo general de fuego en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 21 de junio 2025, 08:30

Hoy es el día. Arranca el verano después de un ensayo general que ha salido bastante bien, ya que durante toda la semana hemos ... estado literalmente fritos mientras el curso escolar daba los últimos coletazos con niños asfixiados o por la calle a horas de estar en el cole. Algún día se encontrará solución, quizás cuando el cambio climático nos regale 50 grados en junio. Llega el verano y la cultura se apaga un poco, aunque quedan las salas de exposiciones, los cines y los bares. Sitios para estar frescos, a resguardo de los rigores de los 40 grados a la sombra, que esta semana los hemos rozado. Que el verano no es solo es playa, al menos no lo es para los que tenemos algo que hacer in 'the city'.

Uno de los 'must' veraniegos es la sala de arte El Brocense, que estrena nueva propuesta expositiva desde la semana pasada. Gemma Alpuente expone 'Paisajes abstractos de un paraíso que sólo imaginé', una cuidada selección de obras recientes que exploran los límites del plano pictórico, transformando la pintura en volumen, el gesto en cuerpo y el color en materia viva, informa la Diputación de Cáceres, que gestiona esta sala en la calle San Antón. La exposición 'Paisajes abstractos', de Gemma Alpuente, en la sala El Brocense. HOY Clausura del aula de teatro de la UEx en la sala Maltravieso. HOY Concierto final de clave de los alumnos del Conservatorio Oficial de Música en el Palacio de la Isla. JORGE REY 1 / César Ramos presentó en Los Siete Jardines su libro 'Me robaron el futuro: manual para sobrevivir en un mundo dominado por la Inteligencia Artificial'. JORGE REY Entrega de premios del V concurso de microrrelatos de voluntariado. HOY Presentación de la reedición del libro 'San Jorge, patrón de Cáceres', de Alonso Corrales Gaitán. JORGE REY 1 / A través de técnicas mixtas y materiales no convencionales —resinas, microcemento, metales, impresiones 3D, luz—esta artista valenciana construye una suerte de paisajes interiores que no remiten a geografías físicas, sino a universos emocionales y perceptivos: fragmentos de un paraíso inventado que sólo habita en la imaginación. Vamos de la plástica a la literatura. El pasado miércoles se llevó a cabo en el hospital San Pedro de Alcántara la entrega de la V edición del concurso de microrrelatos de voluntariado de Extremadura con el apoyo del SES de la Junta de Extremadura. En la modalidad de cuidados paliativos y población general el galardonado fue José Reinaldo Pol Garcia, autor de 'Reflexiones en tiempo de prórroga' y en la modalidad de profesionales sanitarios Juan Manuel Morales Bellido por 'Devolución'. En la modalidad de cuidados paliativos pediátricos la ganadora fue Rosa María Cáceres Jurado, autora de 'Bienvenidos al circo de la alegría' y en profesionales sanitarios, Juan Manuel Morales Bellido por 'La Sonrisa'. En salud mental los galardonados fueron Yovana García Moreno, autora de 'No me olvides', y en la modalidad de profesionales sanitarios la ganadora ha sido Carolina Mogollón Rodríguez, autora de 'El dolor se hizo motor'. El acto de entrega se llevó a cabo en la entrada antigua del hospital San Pedro y contó con las intervenciones del Subdirector de Cuidados y Humanización de la Asistencia del SES, José María Villa; la Gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarnación Solís; y el Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, Jesús Gumiel. No nos movemos del mundo literario porque el pasado jueves el diputado socialista César Ramos presentó en Los siete jardines su libro 'Me robaron el futuro: manual para sobrevivir en un mundo dominado por la inteligencia artificial' , que aborda cómo la realidad se ve modelada por los avances tecnológicos'. Ramos, al que acompañó el profesor Pablo García Rodríguez, ofrece un recorrido por un presente dominado por algoritmos, incertidumbres laborales y una creciente sensación de pérdida de control ante el avance imparable de la inteligencia artificial, tal y como recoge la sinopsis de esta obra. Otro libro se presentó ayer en el Museo Provincial. Se trata de 'San Jorge, patrón de Cáceres', una reedición de la obra que firma Alonso José Román Corrales Gaitán, que amplía la información sobre este santo legendario. El curso toca su fin, y ya desde las últimas semanas se llevan a cabo actuaciones que muestran el trabajo de los últimos meses de aprendizaje. El alumnado de clave y música de cámara del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres ofreció el miércoles un concierto de clave en el Palacio de la Isla dirigido por el profesor Miguel del Barco Díaz. Muy cerca de allí, el jueves en el Ateneo los alumnos de canto de la escuela Enclave llevaron a cabo su audición de fin de curso. Más música, el pasado jueves 19 de junio de 2025, a las 21.30h Belleartes acogió una velada con Mr. Moon, tributo al mítico grupo sueco Mando Diao, desde sus primeros éxitos en los años 2000 hasta su sonido más actual con el que se pudieron revivir los himnos del indie-rock escandinavo. La sala Maltravieso de la calle Parras baja la persiana hasta el próximo mes de septiembre y lo hace el domingo con un show familiar de globoflexia y humor que tendrá lugar el domingo a las 12 horas. Allí, en Maltravieso, tuvo lugar el miércoles la actuación de clausura del Aula de Teatro de la Universidad de Extremadura (UEx) en la que los alumnos representaron 'Monólogos de la Edad Dorada', con Rubén Lanchazo como profesor. Un último apunte no de cosas que han sucedido sino de algo que tiene lugar hoy. Este sábado a las 12.30 en la Cafetería Los siete jardines se presenta el número 9 de 'Norbania, La ciudad que queremos II', una publicación que cuenta con veinte colaboraciones (9 artículos y 11 trabajos de creación), 92 páginas, ilustrada con numerosas imágenes y fotografías en su interior, a todo color. Durante la presentación actuará el grupo Dreida con Carolina Álvarez y Miriam A. Gómez y una parte de la recaudación de la revista irá a parar a la asociación Divertea, que trabaja para niños con trastorno del espectro autista y sus familias. ¡Hasta pronto!

