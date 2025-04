Los enfermeros de la UCI del San Pedro de Alcántara se quejan de sus condiciones de trabajo

redacción Domingo, 4 de diciembre 2022, 20:59 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

El personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Pedro de Alcántara (HSPA) denuncia a través de un comunicado la situación que, a su juicio, «lleva sufriendo varios años de manera continuada, agravada aún más desde la pandemia de la Covid-19».

En el mismo explican que la infraestructura de la unidad son 12 camas, consulta de marcapasos y un quirófano para implante de marcapasos transitorios y definitivos. La dotación de personal de enfermería son 22 enfermeras, siendo una de ellas la destinada a consulta e implante de marcapasos definitivos y 15 TCAES.

Detallan que los ratios en esta UCI son de 1-3 (un enfermero para tres pacientes) y de 1-4 (un TCAE para cuatro pacientes). «Dichos ratios no son los establecidos por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias( SEMICYUC) cuya recomendación son 1-2 para Enfermeros y 1-3 para TCAES, por lo que en la mayoría de los turnos nos vemos desbordados de trabajo mermando así la seguridad del paciente y la calidad en los cuidados críticos».

«A esto le sumamos -añaden- que en muchas ocasiones el personal de nueva incorporación ya sea por bajas, vacaciones, traslados etc, no está formado en cuidados de Enfermería del paciente crítico, ya que a pesar que realizamos cursos formativos para tal fin, las listas no permanecen abiertas de forma continuada y así disponer de personal especializado siempre que se necesite. Esto conlleva un incremento de carga asistencial por lo que además de lo descrito el personal experto debe hacerse cargo de la asistencia de los pacientes asignados al nuevo personal».

Por ello, el personal de Enfermería pone de manifiesto que la Gerencia del Área de Salud de Cáceres «dependiendo de la ocupación de la UCI del HSPA pretende bajar los mínimos de plantilla del personal de Enfermería para poder librar, cubrir bajas y otras incidencias».

Alta ocupación de pacientes

Explican, además, que debido a la «alta ocupación» de pacientes de la unidad de críticos del Hospital Universitario «se han llevado recientemente personal asignado a la UCI del HSPA, quedando descubierto un turno de enfermeras de dicha unidad, bajando de esa manera los mínimos establecidos sin tener en cuenta que el número de ingresos en una una unidad de críticos no es programable».

También denuncian que «se ha amenazado a las compañeras sustitutas con abrirles expediente disciplinario y recesión del contrato cuando han sido llamadas para cubrir las sustituciones de navidad del personal de la UCI del HSPA. Solo contratan a dos profesionales para sustituir a 22 enfermeras y a dos TCAEs para cubrir a 15».

Aseguran que sufren «presiones continuas para bajar los ratios con la consecuente falta de seguridad para los pacientes y sobrecarga laboral».

Por último, indican que la situación se puso en conocimiento de la Dirección de Enfermería en mayo del año 2021, «sin que hayan tomado medidas adecuadas para su resolución».