Enfermeras y auxiliares de Cáceres 'entierran' la sanidad para visibilizar sus quejas por falta de personal

Una veintena de sanitarios del área de Salud de Cáceres, principalmente enfermeras y auxiliares, han protagonizado esta mañana de martes de carnaval en Cáceres su ... particular entierro de la sardina. En el ataúd estaba la sanidad pública, a la que dan por muerta tras su reiteradas quejas. Ha sido un acto simbólico, en el que no han faltado los trajes de luto ni las esquelas.

«Fallecida en 2023, Cáceres, a los 35 años tras una larga agonía de varios años y haber superado una pandemia. Sus empleados (enfermeras y tcaes), sus pacientes, familiares y demás amigos les ruegan que la tengan presente en sus oraciones», reza el texto de la esquela. A la convocatoria, que ha tenido lugar a las 13.00 horas, se han sumado Elena Nevado, portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura; el concejal popular José Ángel Sánchez Juliá y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento cacereño, Raquel Preciados.

Ampliar Flor Avís, enfermera, muestra la esquela simbólica por la muerte de la sanidad pública. armando méndez

Flor Avís, enfermera del servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Cáceres, ha ejercido como portavoz del colectivo ante los medios de comunicación. «Llevamos desde el 1 de diciembre saliendo a las puertas de los hospitales y explicando a los familiares la situación que tenemos: falta de personal, nos deben días, nos obligan a cubrir bajas... Esto se ha convertido en una dictadura. Es muy duro. Seguimos estando igual o peor. Y estamos muy cansados», ha admitido.

«Nos deben horas del año pasado, nos deben guardias y nos obligan a hacer bajas programadas; no podemos atender a los pacientes como a nosotros nos gustaría»

En la protesta del pasado mes de enero a las puertas de la gerencia del área de salud manifestaron que permanecían a la espera de mantener una reunión con Ceciliano Franco, gerente del SES. El encuentro estaba solicitado pero no se ha producido. «El señor consejero ha dicho en la Asamblea que respetaba nuestras salidas pero que a nosotros nos representan los sindicatos. Solo se reúnen con sindicatos. Y a nosotros, realmente, no nos representa ningún sindicato», ha apostillado.

Las quejas de este colectivo están generadas por un cúmulo de circunstancias. «Nos deben horas del año pasado, nos deben guardias, nos obligan a hacer bajas programadas. No se trata de incidencias, sino de bajas programadas. Y ya nos hemos negado. No contratan a suficiente gente. Tenemos falta de personal. No podemos atender a los pacientes como a nosotros nos gustaría. La calidad asistencial deja mucho que desear.», ha recordado Avís.

Estas enfermeras y auxiliares se han concentrado en las puertas de los hospitales todos los días desde el pasado 1 de diciembre, una medida que han abandonado. Anuncian nuevas protestas, aún por concretar.