Dos empresarios de Cáceres pagan 1.237.000 euros para librarse de entrar en la cárcel

María Rosa H. P., exgerente de la Cooperativa Tabaco de Cáceres, y Fernando S-L. C. exadministrador único de Agroexpansión, se libran de ir a la cárcel al pagar 1.237.000 euros.

Este miércoles tuvo lugar su juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres, en donde el fiscal tenía previsto solicitar 8 años de cárcel para María Rosa y 5 años para Fernando. La acusación particular también había pedido que ingresaran en prisión; pero todo cambió cuando los acusados entregaron en la Audiencia Provincial 1.002.000 euros para devolver el dinero sustraído. Las partes han llegado a un acuerdo, y al aplicar la atenuante de reparación del daño, él es condenado a nueve meses de prisión y ella a un año. Los dos, que han reconocido que habían cometido los delitos de apropiación indebida y de administración desleal, se han comprometido a que en el plazo de tres meses pagarán otros 235.000 euros. En caso de no entregar esta segunda suma sí irían a prisión.

El abogado que representa a Cooperativa Tabaco de Cáceres, Raúl Fuentes, ha señalado que no están satisfechos con la sentencia, «porque este tipo de comportamiento debería tener más castigo; pero desde un punto de vista lógico y práctico es mejor aceptar la conformidad y recibir el dinero; porque de no ser así era probable que este dinero no lo hubiéramos visto nunca, ni siquiera con una condena».

Según el escrito de acusación, María Rosa H. P., en calidad de gerente de Cooperativa Tabaco de Cáceres, los días 7 y 30 de diciembre de 2016 realizó tres transferencias en la cuenta de Agroexpansión, que sumaban 260.000 euros. Lo hizo sin contar con la autorización del consejo rector de la cooperativa. El fin era dar dinero al otro acusado con el que en mayo de 2019 constituyó una sociedad. Por otra parte, ella permitió que Agroexpansión entregara el 30 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, dos pagarés con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, un plazo de tiempo muy elevado. La deuda de los pagarés sumaba la cantidad de 757.896 euros.