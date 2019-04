El empresario jubilado Pedro Cabeza estará en la lista del PP a las municipales REDACCIÓN Sábado, 13 abril 2019, 09:22

cáceres. Pedro Cabeza, empresario jubilado del sector de la automoción, será uno de los nombres que formarán parte de la lista electoral del PP que se encabeza Elena Nevado para los comicios municipales del próximo 26 de mayo. Cabeza confirmó ayer su inclusión en la lista, aunque dijo desconocer si irá en una posición con posibilidades de acceder a una concejalía. Explicó su decisión de entrar en política por el «tiempo libre» que tiene como jubilado y las «ganas de ayudar» a su partido. También se le conoce por formar parte de diversos colectivos sociales de la ciudad, entre ellos la Asociación Minera de Aldea Moret.

También estará en la lista del PP la jugadora de baloncesto portuguesa Carla Nascimento, que durante los últimos años ha militado en el Al-Qázeres tanto en Liga Femenina 2 como en la máxima categoría. «Me retiro del baloncesto y voy a seguir estudiando en Cáceres Filología Portuguesa», indica. «Me lo propusieron en una conversación Elena Nevado y Pedro Muriel, que me llevo muy bien con ellos, y les dije que sí ». Tampoco ella sabe si irá o no en un puesto de salida. Y lo mismo que ocurre con Jesús Bermejo, un joven cofrade con síndrome de Down que Elena Nevado confirmó hace unas semanas como uno de los 25 nombres que irán en su lista.

En cambio, no seguirán con Nevado algunos pesos pesados del actual equipo de gobierno como el portavoz municipal, Rafael Mateos, o la concejala de Infraestructuras, Montaña Jiménez. Muy probablemente tampoco lo hará la titular de Economía, María Guardiola.