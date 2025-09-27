La empresaria Pilar Acosta, nueva presidenta del Club Rotary Cáceres

Redacción CÁCERES. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Club Rotary Cáceres San Jorge ha celebrado el tradicional cambio de collares, una ceremonia rotaria en la que el presidente saliente entrega el collar formado por las placas con los nombres de quienes han ocupado el cargo anteriormente.

En esta ocasión, el presidente saliente, Eduardo Ongallo, entregó el collar a la empresaria Pilar Acosta, quien asumirá la responsabilidad de liderar el club durante el próximo año.

Acosta estará acompañada por una junta directiva compuesta por Javier Gutiérrez como vicepresidente; Juan Martín Pozas, como secretario y Raúl Rodríguez de tesorero. Completan la lista Jorge Azcona, Serafín Noguera, César Soler, Francisco Alcalá, Francisco Alcántara, Germán Valdés, Marco A. Marina Ramos, Miguel A. Ruíz, Alfonso Vallejo, Eduardo Ongallo y el Padre Fernando.

Durante la ceremonia, Ongallo realizó una valoración de su año de presidencia, destacando los objetivos cumplidos y el compromiso del club con la sociedad cacereña. Por su parte, Acosta expresó su compromiso con la continuidad de la línea de actuación del club, que «se asentará en incrementar, si cabe, la importancia de los eventos benéficos organizados por el club».