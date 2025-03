La empresa que presta la ayuda a domicilio en Cáceres cambia para 337 usuarios

Adelantarán trámites para que el servicio no se pare al vencer los contratos del plan de empleo

El Ayuntamiento de Cáceres asegura que agilizará los trámites para que el servicio de ayuda a domicilio no se pare al vencer los contratos del plan de empleo. Se trata de una situación que se suele dar cada año y que afecta directamente a los mayores y personas con discapacidad, que llegan a estar varios días sin su correspondiente ayuda por culpa de la burocracia. Normalmente suelen expirar los contratos de los auxiliares que ofrecen estos cuidados a través del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (Plan de Empleo Social) que el Ayuntamiento pone en marcha de la mano de la Junta. Ante eso, si el Consistorio no prevé la prórroga, ni la convocatoria de otro plan de empleo no se pueden realizar nuevas contrataciones. Y eso es lo que asegura el Ayuntamiento dirigido por Rafael Mateos que no pasará. El objetivo es que los usuarios no estén sin este servicio en ningún momento. En algunas ocasiones han llegado a estar hasta diez días sin recibir la ayuda a domicilio por esta razón.