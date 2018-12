La empresa de la mina de litio se reserva llevar ante el juez la modificación urbanística Vista aérea de Valdeflores, donde se quiere extraer litio. :: hoy Además, debe presentar documentación adicional del proyecto antes de día 10 a la Junta y anuncia que Cáceres ofrece «unos resultados excelentes» de hidróxido de litio MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Domingo, 2 diciembre 2018, 09:07

Infinity Lithium, la empresa asociada a Valoriza Minería (Sacyr) para explotar una mina de litio en Cáceres, comunicó el pasado 29 de noviembre a la Bolsa de Australia un hecho que considera relevante. Los resultados del estudio de hidróxido de litio en la mina de San José, en la falda de la Montaña, ofrecen «unos resultados excelentes». El estudio de alcance realizado se suma al que ya se hizo en sobre el carbonato de litio y que demuestra, según la mercantil, «potencial para un proyecto de desarrollo robusto».

Serían 717 millones de dólares en las cuentas de la sociedad antes de impuestos, se calcula en el escenario más conservador. Sin embargo, el propio documento reconoce que pueden existir problemas adicionales con los permisos. No están garantizados ni por parte de la Junta de Extremadura ni por el Ayuntamiento, que ya rechazó la necesaria modificación del Plan General Municipal (PGM). «No hay garantía de que la empresa recibirá todas las autorizaciones y permisos», admite la sociedad en el documento remitido al mercado de valores australiano, ASX, siglas en inglés del Australian Securities Exchange.

Por el momento, lo que se conoce es que desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas se ha pedido a Tecnología Extremeña del Litio (TEL) que complete y amplíe la documentación aportada en su solicitud para la concesión de explotación de la mina. La Junta quiere tener «más precisión» sobre el sistema de abastecimiento de agua del proceso, por ejemplo. En este sentido, Infinitiy Lithium sostiene que «el uso total de agua representa el 1-2% del consumo anual equivalente en la ciudad de Cáceres». En la Consejería de Infraestructuras también piden mayor definición sobre accesos, seguridad, plan de restauración... El requerimiento es del 7 de noviembre y el plazo era de 10 días. Sin embargo, TEL, en al que se integran Valoriza Minería y su socio australiano, ha pedido una prórroga. El plazo concluye el próximo 10 de diciembre.

En el documento difundido sobre el estudio de alcance del hidróxido de litio se corrobora que pese a las expectativas económicas que genera el proyecto aún existen incertidumbres. Por ejemplo, las que se refieren a las autorizaciones. «Dentro del área del proyecto -se detalla-, la tierra actualmente tiene la clasificación de suelo rústico y ha de ser reclasificado como industrial para permitir la minería y la industria». El informe recuerda que las competencias en esa materia son locales, del Ayuntamiento.

No es un asunto menor, pese a que aparezca prácticamente perdido en medio de un documento dirigido a los inversores y que cuenta con 64 páginas en las que se desgranan los planes que tiene en Cáceres la sociedad. No obstante, como se sabe, el Consistorio ya se pronunció. Lo hizo en el pleno municipal del pasado 19 de abril. 21 de los 25 concejales votaron en contra de los cambios urbanísticos para permitir la actividad extractiva. PP, PSOE y CáceresTú-Podemos funcionaron como un bloque en esta materia, mientras que solo Ciudadanos se posicionó a favor. «Lo lógico a partir de aquí es que se archive el expediente», aseguró el concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco. «No es un proyecto de inversión, sino de extracción de nuestros minerales para llevárselos y dejarnos un cráter», llegó a decir la alcaldesa, Elena Nevado. Se activaba a partir de ahí la vía de los recursos, aunque este es un aspecto que aún no ha tomado cuerpo.

Así lo confirman a HOY desde Valoriza Minería, consultada al respecto de si el cambio urbanístico necesario se va a promover en los tribunales. El Plan de Urbanismo no permite las actividades extractivas y mantiene una serie de protecciones en la Montaña. Además, no se respeta la distancia mínima respecto al núcleo urbano. Si TEL demuestra que hay razones de interés general para efectuar esos cambios, un juez podría darle la razón y desbloquear el proyecto. Hay antecedentes.

Ese recurso en el Contencioso-Administrativo no se ha presentado todavía, responde la sociedad. No se avanzan desde la misma los pasos que se van a dar. Eso sí, se trata de una posibilidad que por ahora se reserva.

Mientras tanto, en la comunicación remitida a la Bolsa desde Infinity Lithium se insiste, a su vez, en que «los informes preliminares demuestran que no existen impedimentos notificados para el desarrollo o cuestiones ecológicas que impidan el desarrollo».

Pese a esa valoración, se asume que en el proceso de exposición pública es posible que sean necesarias aclaraciones. Entre los peligros identificados, no en vano, está el bloqueo de las autorizaciones necesarias: «Los riesgos adicionales implican la concesión de permisos y la reclasificación de suelo para uso industrial».