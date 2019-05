La empresa de la mina de Cáceres llega a un acuerdo para el suministro de reactivos con Ercros Paraje de Valdeflores en el que se plantea la extracción de litio a cielo abierto. / HOY Cotiza en la Bolsa y es el «principal productor» de elementos químicos básicos de España MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES Viernes, 3 mayo 2019, 14:38

La empresa de la mina de litio sigue adelante con su proyecto, pese a que la tramitación administrativa no se ha resuelto y el Ayuntamiento dijo no en pleno a los necesarios cambios del Plan de Urbanismo. El último movimiento ha sido adaptar su planteamiento a la producción no solo de carbonato de litio sino también hidróxido de litio en la falda de la Montaña de Cáceres.

El socio principal de Tecnología Extremeña del Litio (TEL) es la mercantil australiana Infinity Lithium. El pasado día 1 presentó una comunicación al mercado de valores ASX en el que cotiza. En ella informa del acuerdo al que ha llegado con la sociedad española Ercros.

Mediante el mismo, la que está considerada primera empresa química española suministrará reactivos domésticos necesarios para la producción prevista en Valdeflores. Infinity Lithium alude a su socio como el «principal productor de productos químicos básicos de España». Ercros cerró el último ejercicio con un beneficio de 45 millones de euros, cotiza en la Bolsa española y se considera líder en ventas en el mercado nacional de sosa y potasa cáustica.

La empresa que promueve la mina sugiere que el abastecimiento de productos químicos respaldará la estrategia diseñada en Extremadura, con un compromiso por reducir el impacto en el medio ambiente «limitando el transporte y las emisiones de CO2».

Los reactivos que se utilicen serán facilitados por Ercros. Los australianos consideran una «prioridad» asociarse con un proveedor nacional así como colaborar con «empresas nacionales en España, apoyando a la industria y generando crecimiento y empleo dentro de la región y el país».

Infinity Lithium insiste en que el depósito de San José es de «clase mundial» y que su explotación permitirá reducir la dependencia de otros mercados como el asiático en un momento en el que el objetivo es «promover la producción de litio en Europa a medio plazo».

Infinity Lithium alude a un planteamiento que se hace desde empresas como Volkswagen, que requiere vincular la fabricación de vehículos eléctricos en España a instalaciones de producción de baterías.

El debate en la ciudad se intensifica sobre la mina de litio de cara a las nuevas elecciones locales en las que los partidos se dividen entre escuchar a los técnicos y decidir (Vox, Cs) o una clara oposición (PP, Podemos, PSOE).