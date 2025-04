La empresa de la mina de litio de Cáceres retira el recurso ante el Supremo por el permiso de investigación

C. M.

Tecnología Extremeña del Litio (TEL), una de las filiales bajo las que viene operando Infinity Lithium para su proyecto minero en Valdeflores, ha desistido ... ante el Tribunal Supremo del recurso de casación que presentó contra la denegación del permiso de investigación 'Valdeflórez' que fue ratificada el pasado mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Extremadura New Energies (ENE), la filial que actualmente gestiona el proyecto minero, no dio ayer explicaciones sobre los motivos de la retirada del recurso y se limitó a decir que responde a «la estrategia empresarial de la compañía en estos momentos». Hay que recordar además que este procedimiento judicial apenas iba a tener consecuencias prácticas, ya que actualmente el proceso para la concesión de los permisos a la mina y planta de procesado de litio va por otra vía que se activó mediante un permiso de exploración diferente, que no se ve afectado por estas resoluciones de la justicia.

El escrito del Supremo que da cuenta del desistimiento de TEL fue hecho público este martes por la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca, que se encuentra personada en el proceso. El colectivo vecinal recuerda que de este modo se hace firme la sentencia del TSJEx del mes de mayo sobre la denegación del permiso de investigación 'Valdeflórez', y considera que «se reconoce que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura estaba equivocada al sacar a concurso los derechos mineros caducados 'Cerro Milano' el 16 de noviembre de 2015».

La asociación resalta que queda demostrado del mismo modo que la Junta se equivocó al «aprobar el Permiso de Investigación Valdeflórez en un primer momento y que después de la retroacción del procedimiento denegó, con un parecer contrario y fundamentándose sobre la catalogación urbanística del suelo, que prohíbe taxativamente las actividades extractivas en el valle de Valdeflores,».

Extremadura New Energies tiene previsto registrar antes de fin de año ante la Junta de Extremadura la solicitud de pase a concesión del proyecto minero, para lo cual deberá entregar el proyecto completo de explotación tanto de la mina subterránea como de la planta de procesado, el estudio de impacto ambiental y el proyecto de restauración.

Sondeos en El Guijarro

Por otra parte, la asociación Sierra de la Mosca mostró este martes su inquietud por los trabajos de sondeos en el subsuelo que se están realizando en la finca El Guijarro, en el terreno para el que ENE ha firmado un acuerdo de arrendamiento con el propietario.

La empresa minera negó tener nada que ver con esas perforaciones, ya que dicho acuerdo de arrendamiento solo entrará en vigor cuando se obtenga la declaración ambiental integrada por parte de la Junta. «El terreno sigue siendo se uso exclusivo de su propietario, que realiza los sondeos de agua que considera oportunos», apuntó ENE.