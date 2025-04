La empresa de la mina de litio de Cáceres ya ha patrocinado proyectos de 14 asociaciones

Asociación contra el acoso escolar: «No nos vendemos, queremos visualizar ciertas situaciones»

Maribel Mendoza es la responsable de ACOES en Cáceres. HOY

El próximo 2 de mayo se celebra el día de visualización contra el acoso escolar, pero ACOES, la asociación contra el acoso escolar de la provincia de Cáceres, adelantará al 29 de abril, sábado, esta jornada, que llevará a cabo en el Foro de los Balbos. Maribel Mendoza es su responsable. Explica que recibirán ayuda por parte de la Fundación Extremadura New Energies para la celebración de esta cita. «No tenemos un duro y a nosotros lo que nos interesa es poder dar visibilidad el acoso escolar, no nos estamos vendiendo», señala, consciente de que el asunto ha creado una especie de fractura social en la ciudad. «Nosotros no entramos en el tema de la mina, pero necesitamos apoyos», apunta. Han alquilado un equipo de música y comprarán platos y cubiertos para poder despachar una paella que les cede lal empresa Pajuelo. «Nosotros les vamos a pasar los gastos, no nos han puesto ningún problema», precisa Maribel Mendoza. Como asociación no manifiestan ninguna opinión acerca del proyecto de la mina de litio aunque entre los miembros de la asociación hay disparidad.