La empresa de la mina de litio de Cáceres afirma que el proyecto sigue y espera arrancar en 2021 Hasta 10 millones de euros costará la planta de tratamiento de agua MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 9 octubre 2019, 16:20

El proyecto de la mina de litio no se para. Sigue adelante. Es el mensaje que transmite el primer ejecutivo de la compañía, Vincent Ledoux Pedailles, director de Estrategia Corporativa. En una entrevista con HOY, avanza que el objetivo marcado es dar a conocer con datos exactos la realidad de una iniciativa empresarial que dejará beneficios a Cáceres y toda Extremadura y cuyos efectos no son tan perjudiciales como se está transmitiendo. Los cacereños no conocen el proyecto al detalle, se apunta desde la firma australiana, por lo que se ha abierto una ronda de conversaciones para aclarar dudas y hacer una labor pedagógica que lleve a los vecinos de la ciudad a saber de qué se habla exactamente.

La postura de la mercantil contrasta con la negativa del Ayuntamiento a modificar el Plan de Urbanismo (PGM), para permitir que el permiso de explotación minera se conceda.

Infinity sostiene que el impacto ambiental será moderado y más aún tras los cambios efectuados en el proyecto. Por ejemplo, el consumo de agua no afectaría a la ciudadanía ya que se contempla suministro de la estación depuradora de aguas residuales. A este agua reciclada se añade otra reutilizada de los procesos internos. Será tratada en un circuito cerrado y se construirá «una planta de ósmosis inversa» en la que se invertirán entre seis y 10 millones de euros. «Son geológicamente imposibles las filtraciones al acuífero del calerizo», se garantiza.

Además, una barrera acústica y visual impedirá la propagación de ondas sonoras. La mina no podrá verse desde el caso urbano ni siquiera desde la carretera de Trujillo.

Se plantea una inversión que rondará los 280 millones y que dejaría en impuestos unos 900 millones, según los datos oficiales de la sociedad. Su objetivo es que la planta obtenga los permisos en los próximos meses y comience a construirse en 2021 con un plazo de ejecución de dos meses. Infinity pide que se haga una valoración técnica de su iniciativa que aborda la extracción del litio «mediante un proceso industrial muy avanzado y sin riesgo para el medio ambiente».

Recuerda que se trata de un elemento estratégico a nivel europeo y mundial por lo que Extremadura no podrá quedarse al margen de una solución que supone el segundo mayor yacimiento de litio a nivel europeo. Infinity transmite la idea de que habrá soluciones para salir de la actual situación de bloqueo, bien mediante el diálogo con las distintas administraciones u otros medios. Por ahora no valora otras alternativas (legislación nacional, tribunales...) aunque asume que están en su mano.