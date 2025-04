La empresa de la mina de Cáceres se asegura otras 11 hectáreas para la planta de procesado de litio

Mateos recuerda que aún no hay expediente en el Ayuntamiento

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, recordó este jueves que ahora mismo no existe ningún expediente abierto en el ayuntamiento cacereño sobre el proyecto de construcción de una mina de litio en la Sierra de la Mosca impulsada por la empresa Extremadura New Energies, y ha recalcado que es la Junta de Extremadura la que está tramitando esta iniciativa. «Desde el punto de vista administrativo y sobre todo con el ayuntamiento no existe ahora mismo ningún expediente abierto en relación con el proyecto de la mina. El proyecto de la mina se está tramitando ante la Junta de Extremadura y deberá ser ante esa administración ante la cual la propia empresa tendrá que aportar la documentación que se le requiera», ha incidido el regidor cacereño en declaraciones recogidas por Europa Press. Mateos ha valorado que los pasos que está dando ENE para la consecución del proyecto se deben «a decisiones empresariales» en las que el consistorio tiene «poco que decir», por lo que no ha entrado a valorar el anuncio de ENE de que ha alcanzado un acuerdo de arrendamiento de 11 hectáreas más en la zona de la carretera de Miajadas para la planta de procesado de litio y el almacenamiento de residuos. «Nosotros poco tenemos que decir en ese sentido, es una decisión empresarial, es la empresa la que adquiere o la que llega a un acuerdo para adquirir una serie de terrenos dentro de su proyecto empresarial», ha concluido Mateos a preguntas de los medios sobre este asunto antes de participar en la clausura del proyecto LIFE ReNaturalNZEB, que ha investigado nuevos materiales para la construcción de edificios respetuosos con el medio ambiente.