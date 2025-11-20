Una empresa de Jaén montará la pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres La mesa de contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto a esta firma (Donaelia S.L) la adjudicación de la atracción. La suya ha sido la única oferta que se ha presentado al concurso convocado por el Consistorio

Una empresa con sede en Jaén explotará la pista de hielo que se instalará en la Plaza Mayor de Cáceres con motivo de las fiestas navideñas. La mesa de contratación del Ayuntamiento ha propuesto adjudicar esta atracción a la firma Donaelia S.L, que ha sido la única que ha presentado una oferta al concurso convocado, cuyo plazo finalizó este martes. La empresa tiene su domicilio en Torredelcampo y está especializada en servicios de hostelería.

La idea con la que trabaja el Ayuntamiento, y así consta en los pliegos, es que la pista esté operativa el viernes de la semana que viene, día 28, fecha en la que también tendrá lugar el encendido navideño con la Plaza Mayor de Cáceres como epicentro de este momento. En esos mismos pliegos se especifica que la pista se mantendrá hasta el 7 de enero.

«Para el caso en el que, por causas no imputables al adjudicatario, el inicio de la actividad tuviese que ser posterior al establecido en el presente pliego, se ampliará los días de retraso a partir del 7 de enero de 2026», se apostilla en el texto.

Tal y como se ha publicado, el presupuesto base de licitación ha sido de 55.199 euros (impuestos incluidos), aunque el valor estimado del contrato es de 287.044,84 euros.

Al menos tres veces más grande que la del año pasado

Lo más llamativo de la pista de este año es que deberá medir entre 600 y 800 metros cuadrados y que será de hielo natural. Supondrá una gran diferencia con la instalación del año pasado, que apenas midió 200 metros y fue de hielo sintético. Este acabado generó múltiples quejas entre los usuarios ya que los patines no deslizaban bien sobre la superficie artificial.

El precio de la entrada no podrá superar los 9,50 euros y la pista deberá permanecer abierta desde las once de la mañana hasta las doce de la noche. Los pliegos recogen además que el adjudicatario quedará exento del pago de tasa por ocupación de la vía pública.

Hay que recordar que el año pasado el Ayuntamiento tuvo que resolver contrarreloj la instalación de la pista de hielo. Las deudas contraídas por el empresario que en años precedentes se había hecho cargo de su instalación (el grupo A. García S.L.) impedían la adjudicación directa. El Consistorio convocó un concurso público que quedó desierto y, casi cuando ya se daba por hecho que no iba a haber pista, otra empresa presentó su proyecto y se le dio permiso para ocupar la Plaza Mayor.

Además de la pista de hielo está prevista la instalación de un poblado navideño en la Plaza con diferentes casetas. En este caso, sí estarían explotadas por el grupo A. García, según ha indicado esta semana el PSOE. Este mismo grupo regenta las nuevas casetas instaladas en el parque de Gloria Fuertes para acoger recreativos, junto a los cacharritos.

Alerta vecinal

El regreso de una pista de hielo natural a la Plaza Mayor de Cáceres ha puesto en alerta a los vecinos de la parte antigua porque no quieren que vuelva a suceder lo ocurrido en 2023, año durante el cual también la pista fue hielo natural.

«Recordamos que en 2023 la Policía Local confirmó que el compresor de la pista de hielo de la Plaza Mayor superó los límites legales de ruido. Los vecinos lo sufrimos entonces y no permitiremos que vuelva a repetirse«, ha escrito en redes sociales la asociación vecinal Ciudad Monumental, que pide garantías de que cualquier instalación cumpla estrictamente los límites de ruido». Defendemos un barrio vivo y habitable todo el año«, zanja el colectivo vecinal.

En las características técnicas de la instalación recogidas en los pliegos se detalla que la pista debe contar con un adecuado sistema de sonorización para dotar de animación musical al espacio.

Estará dotada además con generadores de emergencia por si se produce un corte en el suministro de luz y una caseta o taquilla cubierta como punto de información y de venta de tickets.

