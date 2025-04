La empresa que gestionaba los tuk tuk deja Cáceres por falta de rentabilidad

Visitar la ciudad con cierta rapidez pero de manera cómoda y con una grabación que permitía conocer, aunque fuera a base de sintéticas pinceladas, las ... claves de la ciudad. Eso es lo que ofrecía el servicio de tuk tuk (triciclo motorizado para el turismo) que desde 2017 brindaba la empresa TukyGo en Cáceres. Antes del verano, el pasado mes de mayo, el trasiego de los tres tuk tuk que operaban en la ciudad cesó en Gran Vía, su punto de llegada y de salida, donde se vendían los tickets y en donde aparcaban estos vehículos que se anunciaban como 100% eléctrico. El motivo lo da Julio Castro, el dueño de esta empresa, radicada en la ciudad de Ávila. «No era rentable para nosotros, no hay más». Se trataba de una concesión municipal por un periodo de cinco años que se había prorrogado dos años más para compensar los parones del covid. Pero no llegó a cubrir este periodo autorizado. «Decidimos quitar los vehículos antes».

Castro considera que la ciudad de Cáceres sí tiene potencial turístico, pero que para ellos, con su planteamiento, las ganancias no compensaban. «Si yo hubiera estado en Cáceres establecido como autónomo podría haber trabajado más horas y quizás hubiera obtenido una mayor rentabilidad, pero siendo de fuera no interesa, no era una ruina, pero nos faltaba un poco de alegría». Él contaba con tres trabajadores contratados que cubrían la demanda de los visitantes. Haciendo la comparativa con Ávila, que también es ciudad Patrimonio de la Humanidad, los números de Cáceres eran «bastante por debajo». Puede influir la cercanía de Ávila respecto a la capital de España, a poco más de una hora, contra las tres horas que se tarda de llegar de Madrid a Cáceres.

Pero cree que quizás con otro modelo, con una explotación más local, el negocio pudiera llegar a funcionar y califica su experiencia en la ciudad como muy buena, a pesar de haberse ido. «La gente que ha trabajado conmigo ha sido estupenda, el Ayuntamiento cuando hemos solicitado algo nos ha tratado bien y han confiado en nosotros». Este diario ha preguntado al Ayuntamiento si este servicio volverá a sacarse a licitación, pero no ha obtenido respuesta.

La empresa TuykyGo, la segunda que brindó este tipo de servicios en la ciudad llegó a ofrecer hasta cuatro tours diferentes, con duraciones de entre 30 a 90 minutos. Había excursiones nocturnas para ver la parte antigua iluminada, una visita a los miradores de la ciudad, o un circuito diurno por todo el área monumental. Hubo un momento en el que el tuk tuk subía hasta el santuario de la Virgen de la Montaña, pero posteriormente dejó de brindar este servicio y se quedaba en el mirador del Amparo, desde el que se podía observar el skyline de la ciudad monumental. San Juan, Santa Clara, Puerta de Mérida, la judería vieja, San Mateo, Veletas, casa de los Sande, el Palacio de los Marqueses de Torre Orgaz, el hospital de Caballeros, los adarves, el arco de la Estrella, Santa María, el Palacio Carvajal, Bujaco y la Plaza Mayor eran puntos que podían verse esos trayectos en los que los silenciosos y ágiles triciclos recorrían la cuidad.

Cada uno de los vehículos tenía capacidad para unas seis personas, que pagaban entre 9,90 y 13,90 euros por persona, según puede verse en la página web de este ya extinto servicio. Las valoraciones de los usuarios en el portal Tripadvisor destacaban, en general, la calidad del servicio y lo ameno que se hacía la visita a lomos de estos tuk tuk.