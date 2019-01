Una empresa cobrará 80.000 euros por catalogar vestigios franquistas en Cáceres

Se mantendrán los símbolos que tengan un interés relevante

El proceso se alarga y lo hace con el añadido de que Gobierno y oposición han encontrado en la Memoria Histórica uno de sus puntos de choque. Fue en el pleno del 24 de noviembre de 2017 en el que se decidió que habría un comité de expertos, que la Diputación ayudaría a los municipios pero que la Ley de Memoria Histórica debía cumplirse a rajatabla. Tanto que el alcalde que no lo hiciese no recibiría subvenciones. Solo el PSOE votó a favor. El PP se abstuvo y Cs no participó en la sesión. «Esa ley debía estar ya cumpliéndose en todos los pueblos», insistió entonces la presidenta. Rosario Cordero glosó la figura de Conchita Viera, una anciana de casi 90 años que quería saber dónde llevar flores a su padre, represaliado cuando era una niña. Su cuerpo fue uno de los 48 republicanos asesinados que aparecieron luego en Valencia de Alcántara. La empresa que contrate Diputación facilitará trabajos de catalogación, pero no todos los vestigios se eliminarán. Se mantendrán los que «presenten un relevante interés histórico-cultural», no muestren exaltación o sean menciones de recuerdo privado. Algunos podrán tener placa explicativa. Los que no se puedan retirar físicamente se cubrirán. Se excluyen los anteriores a la Guerra Civil.