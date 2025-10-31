Empieza la obra para crear 56 plazas de aparcamiento gratuito en Maltravieso

El movimiento de tierras ha comenzado en la parcela que hay situada en la confluencia de las avenidas de Cervantes y Dulcinea, a pocos metros ... de la cueva de Maltravieso, frente al restaurante homónimo y la tienda Electrocash.

Aquí el Ayuntamiento de Cáceres construirá un nuevo aparcamiento en superficie, gratuito, con capacidad para 56 vehículos. De esta manera, el Consistorio amplía su red de estacionamientos disuasorios en los barrios, que también llegará a zonas como El Junquillo y el Residencial Gredos.

La empresa Asfaltos y Aglomerados Santano S.A. es la encargada de ejecutar estos trabajos por un importe de 188.698 euros. El proyecto está financiado con fondos europeos, en concreto con dinero procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La intervención se lleva a cabo en una parcela municipal de 1.686 metros cuadrados próxima a la carretera de Cáceres a Miajadas, EX-206, la conocida popularmente como 'carretera de las torres'.

En total, el nuevo aparcamiento ofrecerá 56 plazas libres, 47 de ellas estándar, dos para personas con movilidad reducida, dos más con un punto de recarga para vehículos eléctricos incorporado y otras cinco adicionales para motocicletas. Dará servicio a cinco barriadas próximas. Son las del Espíritu Santo, Llopis Ivorra, Maltravieso, Vistahermosa y Casa Plata.

Además, se instalará una marquesina con paneles fotovoltaicos. El objetivo de esta actuación es crear un aparcamiento disuasorio para permitir la reducción del número de vehículos en el centro de la ciudad. Este punto, según se argumenta desde el Ayuntamiento, cuenta además con el servicio de la línea cinco de autobuses urbanos que permite la comunicación de la zona con el centro de la ciudad.

También se beneficiarán del mismo los clientes de las superficies comerciales próximas así como los usuarios del polígono industrial Charca Musia, situado a pocos metros del lugar elegido, al pie mismo de la EX-206.

Según se recoge en el proyecto, se contempla un desmonte de más de 400 metros cúbicos de tierra. Se colocarán seis luminarias de tecnología LED de última generación en tres columnas metálicas de ocho metros de altura.

Una de las principales innovaciones del proyecto es la instalación de una marquesina solar para dos plazas y fabricada en acero galvanizado y aluminio. Los módulos fotovoltaicos tendrán una potencia nominal de 400 vatios. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

En aumento

Las 56 plazas de Maltravieso se suman a otras de reciente creación en la ciudad, como las que se encuentran en el parking que conecta Nuevo Cáceres y Las 300 (173 plazas), en la ampliación del estacionamiento del Parque del Príncipe (en marcha desde el pasado verano con 178 plazas) o el de Ronda de la Pizarra (168 aparcamientos y cinco adicionales para personas con movilidad reducida).

A estas dotaciones se sumarán las nuevas anunciadas el pasado mes de julio. El Consistorio dijo entonces que usará los 600.000 euros que le corresponden del Plan Extraordinario anunciado un mes antes por la Diputación Provincial para construir cuatro nuevos aparcamientos disuasorios. Uno estará en el Junquillo, junto a las pistas deportivas, otro en un lugar aún por decidir del residencial Gredos y los otros dos en ubicaciones que todavía estaban siendo analizadas por los servicios técnicos municipales.

Todos se construirán en parcelas de propiedad municipal, tendrán unas 140 plazas y costarán en torno a 150.000 euros cada uno. El alcalde, Rafael Mateos, expuso que la decisión de emplear en aparcamientos disuasorios los 600.000 euros se debe a que «el centro es importante, pero los barrios lo son más porque es donde vive la mayor parte de los cacereños».