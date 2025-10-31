HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Máquinas trabajando en la parcela donde se construirá el nuevo aparcamiento en superficie, en la zona de Maltravieso. JORGE REY
EN CÁCERES

Empieza la obra para crear 56 plazas de aparcamiento gratuito en Maltravieso

Crece la red de estacionamientos disuasorios en los barrios de la capital cacereña, que también llegará al Junquillo y el Residencial Gredos

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:28

El movimiento de tierras ha comenzado en la parcela que hay situada en la confluencia de las avenidas de Cervantes y Dulcinea, a pocos metros ... de la cueva de Maltravieso, frente al restaurante homónimo y la tienda Electrocash.

