Todo vendido. José Sacristán (Chinchón, Madrid, 1937) llega a Cáceres con su obra 'El hijo de la cómica' (sábado, Gran Teatro, 20.30 horas) ... y hace semanas que no es posible comprar una entrada para ver este espectáculo, en el que aborda la figura de Fernando Fernán-Gómez. Difícil es comprimir la vida del veterano Sacristán en unas pocas líneas. Icono de las 'españoladas' de los 60 y 70, intérprete enjundioso en grandes títulos como 'La colmena' o 'El viaje a ninguna parte', incansable figura sobre las tablas teatrales y persona comprometida y valiente en lo social son los trazos del retrato rápido de este actor imprescindible.

–Sus inicios están ligados a la región. Actuó en el Festival de Mérida y su estancia digamos que no fue la más confortable del mundo, durmió en la calle.

–Es totalmente cierto. Fue en el año 1964 con la compañía Lope de Vega. Yo hacía siete papeles en 'Julio César' por 30 duros y, efectivamente, no había pensión, no encontrábamos donde dormir y otro compañero y yo tuvimos que dormir en un banco de la Plaza de España. Tuve la suerte de que acudió a ver la representación un director y empresario, José María Morera, que me vio haciendo los siete papeles y me ofreció un papel en la obra 'La pulga en la oreja', que fue mi salvación.

–Muchas décadas después vuelve a Cáceres con la obra 'El hijo de la cómica'. Se ha estrenado hace un mes pero ya tuvo una vida previa hace unos años.

–En 2021 se hizo una lectura dramatizada, que es cuando Fernando hubiera cumplido 100 años. Fueron dos días, pero después yo he hecho una versión distinta sobre la que hice en su momento y este 'Hijo de la cómica' se estrenó en Avilés en octubre de este año. Ha pasado también por Granada, por Valencia y por Valladolid.

–¿Es un homenaje a esa figura esencial que fue Fernando Fernán-Gómez?

–Es un repaso a la primera parte de las memorias de Fernando, 'El tiempo amarillo', desde que nace hasta que cumple 24 años, su trayectoria. Sobre todo darle a conocer a través de los personajes que le rodearon en su infancia y las circunstancias que vivió en este periodo, como el golpe de Primo de Rivera, la proclamación de la República...

–Era bastante irrepetible.

–No es fácil que haya muchos Fernán Gómez, no. Realmente era un hombre excepcional en todas y cada una de las disciplinas que abordaba.

«Actúo solo, pero cuando hay buen material y una buena historia es más que suficiente»

–En esta obra está solo ante el peligro en el escenario, es el único personaje. ¿No hay miedo a salir sin red?

–Tengo costumbre, he estado cinco años haciendo 'Señora de rojo sobre fondo gris' de Miguel Delibes y en 'Muñeca de porcelana' éramos solo dos. No hay ningún problema, cuento con buen material, la historia es más que suficiente.

–Debe de emocionar mucho llevar tantos años en la carretera y ver esta respuesta del público como va a pasar en Cáceres, donde llena el Gran Teatro.

–Sí, emociona esta respuesta. Agradezco la fidelidad de todo ese número de personas que me permiten hacer mi trabajo. El arranque de 'El hijo de la cómica' no ha podido ser mejor.

–Sacristán es actor pero también una voz socialmente crítica. ¿Cómo ve el mundo?

–No me gusta la deriva por la que va el mundo, no me gustan personajes como el señor Trump y otros parecidos, no me gusta el resurgimiento de esta cosa cavernícola que es la extrema derecha. Pero no estoy solo, hay mucha gente que piensa como yo y trataremos de salir al paso de todo esto. Me preocupa esta inclinación por una parte de la juventud de dejarse atrapar por estos señuelos del populismo de derechas. Hay una relación directa entre el crecimiento de la extrema derecha y el empobrecimiento moral e intelectual de la ciudadanía, es proporcional.

–Estos días se recuerda que Franco murió hace 50 años y han salido voces que opinan que en aquella etapa no se vivía tan mal. ¿Qué le parece?

–Es espantoso, no tienen la más puta idea de lo que era aquello los que dicen eso o los que lo reclaman ahora.