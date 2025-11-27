HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Sacristán estará en el Gran Teatro de Cáceres este sábado. HOY

José Sacristán

Actor
«Me emociona volver a Cáceres y que el Gran Teatro se siga llenando»

El veterano intérprete llega a la ciudad el próximo sábado con 'El hijo de la cómica', con las entradas agotadas desde hace semanas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Todo vendido. José Sacristán (Chinchón, Madrid, 1937) llega a Cáceres con su obra 'El hijo de la cómica' (sábado, Gran Teatro, 20.30 horas) ... y hace semanas que no es posible comprar una entrada para ver este espectáculo, en el que aborda la figura de Fernando Fernán-Gómez. Difícil es comprimir la vida del veterano Sacristán en unas pocas líneas. Icono de las 'españoladas' de los 60 y 70, intérprete enjundioso en grandes títulos como 'La colmena' o 'El viaje a ninguna parte', incansable figura sobre las tablas teatrales y persona comprometida y valiente en lo social son los trazos del retrato rápido de este actor imprescindible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  8. 8 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  9. 9 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  10. 10 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Me emociona volver a Cáceres y que el Gran Teatro se siga llenando»

«Me emociona volver a Cáceres y que el Gran Teatro se siga llenando»