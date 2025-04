Emilio Tuñón se consagra como el arquitecto del Cáceres contemporáneo

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 23 de febrero 2023, 21:54 | Actualizado 23:25h. Comenta Compartir

Al arquitecto Emilio Tuñón Álvarez (Madrid, 1958) le pusieron en bandeja elegir la ciudad en la que recibiría el Premio Nacional de Arquitectura y no ... dudó en hacerlo en Cáceres, como recordaba antes de ser galardonado. «La gente decía por qué no vas a Zamora, donde está tu primera obra, en esa vocación de no hacer todo en Madrid, pero yo llevo 20 años viniendo a Cáceres, tengo amigos, me gusta la gente con la que estoy, me gustan los edificios que me acogen, me siento un poco en casa». En esta 'ciudad casa' el autor de edificios célebres como el MUSAC de León, el Museo de Arqueología y Bellas Artes de Zamora o del Museo de las Colecciones Reales de Madrid, que se inaugurará este año 2023, ha firmado algunas de las obras que le han hecho célebre y que, de alguna forma, han puesto a Cáceres en el mapa de la arquitectura de autor con el Museo Helga de Alvear, el hotel Atrio y Casa Paredes y, menos conocido, un domicilio particular en la Sierrilla, la casa de piedra. Se puede decir, y este premio lo confirma, que Tuñón es el arquitecto del Cáceres contemporáneo.

Este jueves ha sido el día para aplaudir este trabajo, la trayectoria de Tuñón y su labor docente. No pudo ser en el Museo Helga de Alvear por cuestiones de espacio. Se eligió el auditorio del Complejo Cultural San Francisco. La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura. Iñaki Carnicero, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el alcalde Luis Salaya, el arquitecto y maestro de Tuñón Rafael Moneo, los artífices de Atrio, Toño Pérez y José Polo y una importante representación de arquitectos del ámbito nacional y extremeño (fue el Colegio de Arquitectos de Extremadura el que propuso la concesión de este premio) acompañaron al premiado en un acto lento y cargado de discursos que diluyó con el periodista Juan Luis Cano, encargado de conducir el acto. Humor descacharrante y presentaciones surrealistas para cargarse de un plumazo la solemnidad de estas citas. También introdujo calidez la cantaora flamenca Celia Romero, de Herrera del Duque, que interpretó dos temas que hicieron que muchos pies y muchas manos empezaran a moverse en los asientos. Noticia Relacionada Emilio Tuñón se consagra como el arquitecto del Cáceres contemporáneo El encargado de llevar a cabo la 'laudatio' fue Manuel Blanco Lage, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Sus palabras, llenas de poesía, glosaron el trabajo de Tuñón y su filosofía. «Ha sido generoso en su vida, abierto», indicó. «Te celebramos a ti como el gran arquitecto que enseña». La obra de Emilio Tuñón no es especialmente prolífica. Son, en total, 18 obras, 12 de las cuales pertenecen a la época en la que trabajaba con Luis Moreno Mansilla y el resto con Carlos Albornoz, actual socio. Moreno Mansilla El recuerdo a Moreno Mansilla, fallecido prematuramente con 55 años sobrevoló durante toda la entrega de premios. Le recordó Tuñón entre lágrimas. «Se lo merece más que yo». Extremadura, su familia (tiene cinco hijos y varios nietos), Helga de Alvear (que no pudo estar en este acto por encontrarse en la feria ARCO) y su equipo centraron su discurso de agradecimiento. Ampliar El arquitecto Rafael Moneo con Toño Pérez, uno de los socios de Atrio. Fue la ministra de Transportes y Agenda Urbana Raquel Sánchez la encargada de entregarle la placa que le hace poseedor de este premio y engrosa un a nómina en la que figuran el premio de Arquitectura Española de 2003, el Mies Van der Rohe en 2007, la Medalla de Oro en las Bellas Artes de 2014 o el premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea. Sánchez subrayó en su alocución la importancia de enfocar, como hace Tuñón, la arquitectura «como un servicio público». Antes el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, recordó el papel de los arquitectos como creadores de bienestar de las personas y reconoció a Emilio Tuñón como «uno de los nuestros».

