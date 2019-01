Elena Nevado: «Salimos a ganar porque hemos hecho bien las cosas» Nevado, esta mañana en el acto de presentación de su candidatura. / Jorge Rey Comienza la carrera electoral con la presentación oficial de su candidatura para lo que ha elegido el popular barrio de Las 300 EUROPA PRESS Viernes, 11 enero 2019, 16:08

La alcaldesa de Cáceres y candidata del PP a la Alcaldía, Elena Nevado, se ha mostrado convencida de que volverá a gobernar en la ciudad tras las elecciones de mayo. «Salimos a ganar porque hemos hecho bien las cosas», ha dicho la regidora, que también ha señalado sus ganas de «seguir luchando por los cacereños».

Nevado ha presentado este viernes de forma oficial su candidatura arropada por el presidente regional, José Antonio Monago, y numerosos dirigentes de su partido. Para ello ha elegido el popular barrio de Las 300 porque, según ha dicho en su discurso, «es el Cáceres de verdad» y donde está la gente «con el DNI más cacereño» y la «gente trabajadora» que le da la «fuerza» para encabezar el «reto» de seguir gobernando la ciudad.

El acto ha tenido lugar frente a un mural realizado por artistas urbanos en un proyecto que ha sido un «ejemplo» de integración cultural. «Me apasiona Cáceres y los cacereños», ha dicho la candidata que ha agradecido el apoyo del partido en «los momentos difíciles».

La candidata ha recordado que cuando llegó al ayuntamiento estaba en «ruinas» y ahora se han saneado las arcas municipales y se han puesto en marcha «proyectos ilusionantes» que quiere seguir gestionando el PP para que «Cáceres ocupe el lugar que se merece», ha dicho.

Nevado ha recordado que la capital cacereña es la ciudad que más ha crecido en turismo, y que cuenta con una amplia oferta cultural que genera empleo, por lo que «no hay que dar ni un solo paso atrás». «No nos vana a fallar las fuerzas a ninguno porque aquí vamos a estar todos y aquí no sobra nadie», ha señalado, al tiempo que ha defendido que el gobierno local ha sido «dialogante» y ha puesto en marcha, por primera vez, los presupuestos participativos para recabar propuestas de los ciudadanos.

En su intervención, ha tenido también palabras personales para su familia a la que ha pedido «perdón» por «las horas que les resta». «Les pido que me apoyen, me entiendan, me acompañen y me aporten fuerzas. Salimos a ganar porque tenemos el mejor proyecto, tenemos la mejor ciudad y estamos en el mejor partido», ha concluido.

Ilusión y apoyo

El presidente del PP, José Antonio Monago, ha presentado a Elena Nevado como «ganadora» porque «ya se ha medido al cariño de los cacereños» en otras ocasiones, ya que esta es la tercera vez que encabeza la candidatura. «Mientras otros son un proyecto de futuro esto ya está testado», ha dicho, al tiempo que se ha mostrado convencido de que los cacereños le volverán a dar su confianza.

«Elena es una mujer comprometida con Cáceres que quiere a esta ciudad, a su patrona, a sus tradiciones y eso lo transmite», ha señalado el líder de los 'populares' extremeños que ha reconocido que «no han sido buenos años» pero «se han hecho cosas importantes» que han ayudado a la transformación de la ciudad como la Capitalidad Española de la Gastronomía o la presidencia de la Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Además, según Monago es «importante» que Elena Nevado renueve la confianza de los cacereños «si no quieren tener un hoyo en su corazón», ha dicho en alusión al proyecto de mina de litio en la Montaña. «Una puerta que algunos están intentando abrir con palanqueta, como el presidente de la Junta, tramitando administrativamente lo que ya ha dicho el ayuntamiento que no quiere la ciudad de Cáceres», ha señalado.

No obstante, ha reconocido que «queda mucho por hacer» y para ello «tiene ilusión y ganas de seguir sirviendo a sus paisanos». «Elena todavía tiene mucho que brillar en Cáceres», ha concluido.

En el acto también ha tomado la palabra el presidente provincial del PP en Cáceres, Laureano León, que ha alabado la «capacidad de gestión y de lucha» de Elena Nevado, por lo que ha dicho que «el partido ha elegido a la mejor candidata que tiene que continuar llevando el destino de la ciudad». «Elena Nevado sabe lo que se tiene que hacer en Cáceres para escribir el futuro», ha concluido.