Elena Nevado, receptiva ante las demandas de los comerciantes de Galarza Manuel Méndez, con la documentación presentada. :: armando méndez La alcaldesa recibe al colectivo y aborda mejoras como sacar de la plaza los contenedores y las motos o facilitar la accesibilidad M. M. NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 17 octubre 2018, 08:02

Tres meses han pasado desde que la asociación de empresarios de Galarza presentó alegaciones al proyecto de reforma de la plaza. Los cambios son esperados desde hace años pero el diseño de la actuación que se va a acometer es mejorable, en opinión del presidente del colectivo de comerciantes. Manuel Méndez salió ayer visiblemente satisfecho de la reunión que la asociación mantuvo con la alcaldesa, Elena Nevado. También acudieron el empresario y arquitecto Damián Arroyo y Rafael Mateos, concejal de Movilidad.

El encuentro se celebró en el Consistorio tras ser convocados al mismo los industriales por la regidora. Duró más de una hora y permitió hacer un «amplio repaso» de los asuntos pendientes. Los comerciantes de Galarza-Parras presentaron en julio alegaciones al proyecto de reforma porque creen que es mejorable. La alcaldesa llegó a advertir que no se atenderían intereses particulares, sin embargo ayer el acercamiento fue máximo, según se desprende de las manifestaciones del presidente de la asociación tras la reunión.

«Ha sido una entrevista cordial y muy productiva. La alcaldesa entiende que las propuestas que hacemos son para mejorar y benefician a todos», analiza Manuel Méndez. Está por ver cómo se articulan esos cambios, pero la asociación de empresarios ve «muy positivo» que se vayan a analizar sus dos alternativas sobre un problema que afecta a la estética y a la buena imagen, como la presencia de los contenedores de basura. La primera opción y más radical sería sacar los envases de la plaza y trasladarlos. La otra pasa por empotrarlos en una especie de hornacina. De esta forma, los envases de residuos urbanos quedarían en una zona próxima al transformador, a la altura de la calle Maestro Ángel Rodríguez.

En principio, no se valora su soterramiento. Pese a ello, algunas voces como la del propietario del restaurante La Parrilla de Galarza, Adolfo Maestre, ya apuntaron que la reforma no será completa si no se apuesta por «soterrar los contenedores o quitar los que hay».

El Ayuntamiento estará vigilante para que las motos no ocupen la vía pública e incluso podría señalizar de forma expresa la prohibición de estacionamiento para estos vehículos. «Las motos no nos gustan y si se cumple el compromiso que tenemos también se sacarán», avanza Méndez. A su vez el equipo de Gobierno informó sobre la ampliación del paso de peatones de las escaleras de Alzapiernas a la plaza. Se valorará acondicionar un espacio para facilitar el trabajo de vehículos de emergencia y mejorar la accesibilidad. La carga y descarga se trasladará hacia las traseras del quiosco cerca de la zona de los autobuses.

«Se están haciendo cosas ya, como la limpieza en Parras y Uribarri y también se va a señalizar el ascensor para informar de su servicio de 7 a 12 horas. También se agradece que se estudien nuestras propuestas», concluye el presidente de la asociación de empresarios. La obra de Galarza se ha adjudicado a Aglosan y tendrá una inversión de 172.000 euros. Está previsto que empiece en noviembre con un plazo de ejecución de cuatro meses. También sigue adelante el proyecto de escaleras mecánicas en Alzapiernas que se adjudicó la empresa GL10 Gestión y Obras.