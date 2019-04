Elena Nevado dice que se sacrifica como candidata en Cáceres: «Es la mejor decisión para todos» Imagen de archivo de Elena Nevado y Rafael Mateos juntos en el Ayuntamietno de Cáceres. / HOY Elena Nevado dice que el PP es su partido y Rafael Mateos su candidato y que nadie logrará mayoría el 26-M MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 18 abril 2019, 13:56

«Rafa es la mejor persona. Su proyecto es por el que yo lucho». Elena Nevado confirma que da un paso al lado, se sacrifica por el partido, afirma, y abandona su candidatura a la Alcaldía de Cáceres. «Es la mejor decisión para todos», sostiene la todavía alcaldesa.

Nevado ha comparecido en la mañana de este jueves en Galarza junto al nuevo candidato del PP a la Alcaldía, Rafael Mateos, y ha expresado su agradecimiento al partido, a su compañero de Gobierno y nuevo número 1 del PP y a su familia. «Prefiero sacrificarme yo por el amor a los cacereños. No quiero ser la causa de ningún retroceso, no quiero ser ningún estorbo», ha incidido ante los pronósticos que auguraban un hundimiento del PP con ella como candidata y con un equipo que no tenía el empaque suficiente ni enganchaba a los votantes, según fuentes del partido.

Más información Elena Nevado, descabalgada para la Alcaldía de Cáceres

La alcaldesa ha resaltado en que entró en política porque cree en los proyectos y en las personas pero no en las luchas de poder. También se ha referido a partidos que llegan para regenerar la política y que ni siquiera han esperado para conocer la opinión de los cacereños en las urnas y ya la han vetado a ella. «Han puesto un cordón sanitario», ha destacado en alusión a Cs pero sin citarlo. Nevado está convencida de que ninguna formación logrará en las municipales de mayo la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Admite que negarlo «sería estar fuera de la realidad».

A su lado, y mientras esperaban la llegada del presidente Pablo Casado, estaba el nuevo candidato, Rafael Mateos. Ha confirmado que por «responsabilidad» ha decidido aceptar el reto que le planteó ayer el presidente regional, aunque ya había decidido abandonar la primera línea política municipal. José Antonio Monago le llamó ayer miércoles por la mañana para proponerle que liderase la candidatura a la Alcaldía.

«Cáceres no puede estar sometido al chantaje de ningún partido que dice representar la nueva política», sugiere. A su vez, se compromete a dar continuidad a la gestión de la propia Nevado. «El Cáceres de 2019 no tiene nada que ver con el de 2011», remarca.

Asimismo, según recoge Europa Press, el nuevo candidato ha dicho que tendrá como referente los ocho años de gestión de Elena Nevado, del que él ha formado parte como portavoz en el ayuntamiento cacereño. «Estoy tremendamente orgulloso de haber formado parte de ese proyecto y la ciudad de Cáceres de 2019 no tiene nada que ver con la del 2011, y por responsabilidad y por compromiso con el partido y los vecinos, el proyecto dará continuidad a la gestión de Elena Nevado», ha incidido.

«Ni la ciudad ni nadie va a estar sometido al chantaje ni a la presión de los que ponen cuestiones personales por encima del interés general, porque a la política se viene a servir y a trabajar, y a eso vinimos hace ocho años y vamos a seguir haciendo desde la mañana de hoy», ha sentenciado.