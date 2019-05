Elena y la mina de litio

No ha sido la nefasta gestión de la obra de Alazapiernas (alguien debe prever.), ni las acacias afectadas por las obras, con eliminación de aparcamientos en superficie, de la Avda. de Virgen de Guadalupe, ni las extemporáneas críticas a la apertura por fases del Hospital Universitario de Cáceres (¡Qué bien suena!), ni la evidente ausencia de soluciones a la depresión social y económica que padece la ciudad, proponiendo objetivos ambiciosos que atraiga a inversores. Tampoco ha sido la gestión, al parecer desastrosa, de los equipos humanos dentro del partido, de donde más de uno ha salido tarifando. En mi opinión ha sido el posicionamiento populista, e irreflexivo -por aquello de no tener en cuenta todos los dictámenes técnicos-, en relación a la mina de lito, lo que ha dado al traste con las opciones de Elena Nevado de encabezar la candidatura del PP al Ayuntamiento de Cáceres. Una podemización incongruente con lo que debe ser un partido de gobierno, que ha de atender, estudiar, reflexionar y saber explicar pedagógicamente los pros y los contra de aquellas potencialidades, más bien escasas, de una ciudad en irremediable declive. Lo razonable era sopesar, a la luz de los informes, y no ponerse en la cabecera de la manifestación, azuzando el victimismo y arrastrando a todo el partido, con Monago incluido, a posiciones irredentas. Lo que se espera es una gestión sensata de los recursos naturales de que se disponen. Semejante posicionamiento, absolutamente cerrado a cualquier opción respecto de la explotación minera, nos retrotrajo a muchos a los peores momentos de la, antológica y frustrada, gestión de la implantación del Corte Inglés en Cáceres. Hoy sabemos que aquello costó muchos puestos de trabajo y más cosas. Alguien juiciosamente ha decidido que esa deriva no debe repartirse. Estaremos expectantes.