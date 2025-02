Los 15 elegidos para formarse en Atrio entre 700 aspirantes

«Bienvenidos. Lo vamos a pasar fenomenal. Tenéis que disfrutar hasta el último minuto». Con estas palabras ha recibido este lunes Toño Pérez, chef y ... copropietario de Atrio, a los alumnos del primer máster que se imparte en el tres estrellas Michelin de Cáceres dirigido a formar a jóvenes en hostelería de alto nivel. Estarán durante seis meses en las instalaciones de San Mateo adquiriendo conocimientos de cocina, sala y recepción. Se trata de un programa formativo que cuenta con el mecenazgo de la Junta de Extremadura y de Caja Rural de Extremadura, que ponen el dinero. La administración regional, a través del Sexpe, aporta 93.000 euros para el programa y Caja Rural paga 300 euros mensuales a cada uno de los beneficiarios. Son, en total, 15, que han sido seleccionados entre 700 aspirantes.

Entre los jóvenes seleccionados, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, se encuentran Mariana Costa y Rubén Borrallo. Rubén, de 30 años, es de Miajadas y se ha curtido en hostelería detrás de las barras de los bares, en las cocinas, en los hoteles, en Ibiza, Holanda... «Llevo muchos años dando vueltas por todas partes y cuando me enteré de que Atrio ofrecía esta oportunidad, ni me lo pensé. Quiero formarme profesionalmente en algo en lo que llevo ya muchos años. Uno siempre va buscando algo que te haga mejorar. A mí, que personalmente me gusta la hostelería, esta oportunidad me parecía única. Es otro mundo», relata. Compatibilizará su trabajo a media jornada con esta nueva formación. «Para mí es un poco locura. Es el paso que cualquier persona en mi situación quiere llegar a dar. Me va a permitir abrirme puertas en cualquier sitio», confiesa ilusionado.

Mariana, de 21 años, llega desde Lisboa. Conoce la casa porque ya realizó prácticas en Atrio gracias a un programa de intercambio de su escuela de hostelería y turismo portuguesa con el restaurante cacereño. Ahora vuelve. «Estoy muy feliz por estar de vuelta en esta casa. Creo que va a ser muy bueno para mi futuro profesional», detalla esta joven en castellano. Los idiomas serán fundamentales en la formación de los alumnos del máster. Según ha avanzado Pérez, se ha contratado a una profesora para impartir clases a los chicos.

Puesta de largo

La puesta de largo del máster ha contado con la presencia de Guillermo Santamaría, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Extremadura, y del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo. El consejero ha destacado que se trata del primer plan de formación público-privado puesto en marcha desde la administración regional. Y ha avanzado que habrá más planes de este tipo en otros sectores. La Junta de Extremadura y la Fundación Atrio firmaron el pasado mes de abril el acuerdo para poner en marcha este I Plan de Formación en Turismo y Hostelería de Excelencia de la región. Habrá, al menos, otras tres ediciones más.