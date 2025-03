Educación no acepta la petición de La Laboral de quitar la FP básica de albañil

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, confirmó ayer que no se va a suprimir el ciclo de FP básica de albañilería en el IES Laboral ... de Cáceres, tal y como solicitó el centro alegando problemas de conflictividad en las aulas.

Según recoge Europa Press, Vaquera recalcó durante la presentación de la oferta de la Formación Profesional para el próximo curso que se trata de «alumnos especialmente vulnerables y que tienen que estar también escolarizados» y que la decisión la ha tomado «la comisión de escolarización», que es «la que decide qué estudios deben analizar, y cuáles deben seguir y cuáles no deben seguir».

El ciclo se va a mantener atendiendo también a las necesidades que hay en la zona y en aras de la «integridad de todos los alumnos», explicó Vaquera, que dijo «éste debe ser un ejemplo para mantener esa integración de todos los alumnos, independientemente de su situación económica, de su situación social y de su situación geográfica».

El centro desconocía la decisión de Educación, que hizo pública ayer la consejera Mercedes VaqueraLos docentes solicitaban mejoras en las infraestructuras y un aumento de la plantilla para afrontar estos ciclos

Según ha sabido este diario el departamento de Obra Pública y Edificación, al que pertenece esteta ciclo, no había recibido ninguna información antes de estas declaraciones sobre el futuro del mismo. Se trata de un periodo educativo por cual el estudiante obtiene, en dos cursos, el título de la ESO además de formación para desempeñar trabajos de peón de albañil.

El motivo de la solicitud de supresión de este ciclo, tal y como explicaron los profesor es a este diario es la conflictividad de los alumnos y su indisciplina, lo cual genera situaciones como absentismo, conflictos entre alumnos y con los profesores, destrozo de mobiliario o incluso un robo que obligó a la Policía Nacional a acudir a este centro educativo.

Mayor infraestructura

Los docentes que tratan con este alumnado consideran necesario dotarse con mejores infraestructuras y docentes y también el reparto de determinados alumnos entre todos los institutos de la ciudad. La consejera de Educación no hizo alusión a la articulación de medidas para mejorar el ambiente en esos ciclos .

Según explicaron estos profesores el pasado mes de febrero a se trata en muchos casos de alumnos que no están en este ciclo «por voluntad propia». La actual legislación obliga a los alumnos a permanecer en el sistema educativo hasta los 16 años, por lo cual en muchas ocasiones vienen derivados de otros centros de secundaria desde tercer curso de la ESO, detallaron estos docentes. «Lo que sucede es que hay centros con alumnado que ofrece grandes retos en temas disciplinarios a los que se busca una vía de escape porque no saben lo que hacer con ellos y esa vía de escape es el grado básico en otro centro».

El alumno elige una formación que no siempre es la que se le asigna, y la albañilería no es en general atractiva. Al no llenarse el ciclo de forma natural, «al final es el cajón de sastre al que van alumnos donde el sistema no sabe en donde meter». Hay un alto porcentaje de alumnos que llegan por orden judicial o propuesta de la Fiscalía de Menores, algunos procedentes de pisos tutelados.

El departamento solicitó a Educación la supresión del ciclo, un primer paso que corroboró el Consejo Escolar, en el que está representada toda la comunidad educativa de este instituto, el más populoso de la ciudad, con más de 1.500 alumnos y profesores de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Un total de 210 alumnos de la ciudad estudian en los cuatro institutos públicos que ofrecen ciclos de Formación Profesional básica en distintas materias. Son solo la mitad de los centros donde se ofrece Secundaria, lo que hace que la oferta esté muy concentrada.

Además de ellos otros 60 estudian en el Centro de Adultos Maestro Martín Cisneros, que ofrece dos ciclos de Grado Básico, lo que suma 270 plazas en la ciudad, según Educación.