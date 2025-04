Educación no tendrá que indemnizar a la familia de una alumna de un colegio de Cáceres

«Si borrosa está la prueba de la existencia del daño, lo que queda suficientemente claro es la inexistencia de nexo causal de ese presunto ... daño y la administración educativa, por lo que procede desestimar el presente recurso». Así de firme es una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ante una denuncia formulada por una madre de Cáceres, que exigía que la Junta de Extremadura indemnizara a su hija con 113.889 euros, al considerar que su hija, que tiene una discapacidad, había recibido una mala gestión educativa en su tratamiento, con resultado dañoso.

La hija había sido tratada en Cáceres en un aula abierta de educación especial, y -según la madre- es analfabeta no por sus limitaciones, «sino por la incapacidad del entorno para suministrarle las herramientas que la niña necesita», indicó en el recurso presentado.

En su denuncia la madre aseguraba que su hija no había sido tratada con los protocolos existentes en la Consejería de Educación, y que la propia directora del centro, según ella, realizaba prácticas «no adecuadas al buen hacer educativo, que rayaba en los malos ratos», afirmó.

Denunció por supuestos malos tratos

La Sala de lo Contencioso recuerda en la sentencia que la madre inició actuaciones penales por la presunta existencia de malos tratos, y que esa denuncia fue archivada con carácter firme.

El tribunal afirma en la sentencia que existe un informe emitido por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Cáceres 2 que recoge todas las actuaciones respecto de la menor desde el año 2006, así como actuaciones ordinarias y extraordinarias, en concreto las que buscaban soluciones para el mejor tratamiento escolar de la menor, con diversas reuniones desde el año 2010. Señala que la madre se negó siempre a que la hija fuera tratada en un centro de educación especial. Recalca que según su expediente, la menor tenía asignados diariamente un maestro especialista en pedagogía terapéutica y otro especialista en audición y lenguaje, además de un cuidador.

Nulo rendimiento escolar

También indica la Sala en la resolución que hay informes periciales que evidencian un absoluto rechazo de la menor al centro escolar, con reacciones físicas y psíquicas en contra del mismo, y que no se puede pensar que el causante de ese rechazo sea el mal hacer educativo. «Lamentablemente –dice la sentencia–, un centro educativo no puede garantizar la plena integración de todos los alumnos que lo requieran, pues se trata de una obligación de medios que requiere un esfuerzo serio pero cuyo resultado, por muy variadas circunstancias (a la que no es ajena las condiciones psicológicas del propio alumno) puede quedar fuera de su efectiva consecución». Recalca que no puede conocer si el nulo rendimiento intelectual de la menor deriva de la enseñanza o de sus propias limitaciones.