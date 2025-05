Educación concluyó en marzo que había habido ciberacoso a la alumna del colegio San Antonio de Cáceres

El caso de una alumna de primer curso de la ESO del colegio San Antonio cuya madre denuncia ciberacoso por otras compañeras hacia su ... hija fue abordado con un seguimiento completo por el centro y por la administración. Cuando se comprobó el alcance de los hechos se adoptaron medidas. Es la versión que ofrece la Junta de Extremadura, a consultas de HOY sobre un asunto del que han trascendido detalles tras hacerlo público la familia de la víctima.

«Mi hija no quería ir al colegio. Decía que le dolía la tripa», ha revelado Maribel Mendoza, la madre de la joven que llegó a reconocerle, según su versión, que «había pensado en suicidarse». Desde el Ejecutivo regional se resalta que al tratarse de menores de edad resulta necesario ser cuidadosos en «velar por su privacidad» por lo que el caso se ha llevado con cautela y tratando de garantizar en todo momento la protección legal de los afectados. La conclusión de la Junta es que tanto el colegio como la Delegación Provincial de Educación actuaron con corrección y siguieron los pasos adecuados para casos de acoso. En este caso concreto, fue en marzo cuando se concluyó que se había producido ciberacoso y se articuló un plan de actuación.

«En el mes de enero, momento en que se tuvo constancia del caso, se abrió el protocolo de Acoso Escolar, se llevaron a cabo las entrevistas con todas las partes implicadas en el hecho», responde la Junta a este diario. Añade que además se adoptaron «las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia para tal fin». La conclusión que subyace sobre lo sucedido es que «el Colegio San Antonio de Padua de Cáceres y la Delegación Provincial de Educación, ante el supuesto caso de ciberacoso sexual acontecido durante el presente curso en dicho centro educativo, han actuado correctamente». Insiste la administración pública que el centro escolar y Educación «han seguido todos los pasos de actuación ante casos de posible acoso o ciberacoso en los centros educativos de la región».

«En marzo se concluye que sí se ha producido ciberacoso y se propone un plan de intervención», corrobora. A partir de aquí se toman, dice la Junta de Extremadura, «medidas correctivas ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia para las dos alumnas acosadoras».

Falsa identidad

Hay que recordar que, según la versión que han dado a conocer la madre y la asociación contra el acoso Acoex, las alumnas acosadoras se inventaron una falsa identidad en redes sociales para hacerse pasar por un joven e intercambiar mensajes con contenido sexual. Las conversaciones fueron conocidas por más personas y la víctima fue objeto de mofa. El caso fue denunciado ante la Policía Nacional aunque la Fiscalía acabó archivándolo al tratarse de menores de 14 años que no eran imputables. La madre ha criticado que el colegio no tomó las medidas adecuadas y ha resaltado que no quiere un indemnización económica sino que los culpables «aprendan».

La Junta de Extremadura recuerda que en el asunto es delicado. «En las dos partes hay menores amparados por la ley de protección del menor. Es necesario velar por su privacidad y adoptar, como ha realizado el centro desde el inicio, cuantas medidas educativas sean necesarias para restituir la dignidad de la víctima y la convivencia entre cada una de las partes», incide. Igualmente, desde el Gobierno autonómico se destaca que el colegio san Antonio «está realizando una supervisión constante del caso». La versión de la madre es muy diferente.

El lunes en su comparecencia sugirió que se había limitado a aplicar un castigo a las dos alumnas y poner a otra en un aula de convivencia junto a su hija acosada, que va a cambiar de centro escolar.