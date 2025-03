El TSJEx echa de España a un maltratador extranjero residente en Cáceres

Sergio Lorenzo Cáceres Lunes, 17 de enero 2022 | Actualizado 18/01/2022 07:44h. Comenta Compartir

La sentencia lo dice bien claro: echar de España a un extranjero condenado por maltrato «sirve para preservar un interés público fundamental de la sociedad española, como es el castigo y erradicación de la violencia familiar y de género, protegiendo a mujeres y niños».

La sentencia es de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura y confirma una anterior del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Cáceres.

El expulsado durante tres años es un extranjero condenado por diversos delitos de violencia de género y familiar, así como quebrantamiento de condena o medida cautelar.

El afectado está en contra de una orden de expulsión de tres años que acordó la Subdelegación del Gobierno en Cáceres el 17 de agosto de 2020. Su abogada ha señalado en los tribunales que no debe ser expulsado ya que no se ha demostrado que sea un peligro para el orden o la seguridad pública. Además, su cliente tiene dos hijos menores en España, con los que dice mantiene muy buena relación, y se perjudicará los intereses de los menores. Insiste, además, en que no se ha valorado su arraigo laboral, al haber cotizado en España cuatro de los siete años que lleva residiendo en este país.

La Sala de lo Contencioso señala en la sentencia que su situación de estancia irregular determina la decisión de expulsión. Por otra parte, no ha demostrado que sus hijos sean españoles, ni que estén bajo su guarda y custodia, y todo indica más bien, que están bajo la custodia de la madre. Recalca que hay un hecho negativo fundamental que justifica su expulsión de España, que consiste en que «fue condenado por diversos delitos de violencia de género y quebrantamiento», y sus antecedentes penales no están cancelados.