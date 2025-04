«Muchos dueños de locales comerciales piden alquileres que son impagables»

Aeca, Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres, cumple 30 años. Su actual presidenta, Paki Campos, avanza que durante 2025 se brindará un homenaje al ... que fuera el primer dirigente del colectivo, Pepe Rojo, fallecido hace un año. El sector, en plena transformación por la competencia digital, encara el futuro más inmediato con optimismo, asegura Campos. Y reivindica más iluminación y limpieza en las calles y menos burocracia en el Ayuntamiento.

Desde su creación en los años noventa, esta asociación ha tenido tres presidentes. A Rojo le sucedió Francisco Zambrano, propietario de las zapaterías que llevan su apellido, en 2016. Y cuatro años después Paki asumió el cargo. «Si algo hemos aprendido en estas tres décadas es que la unión hace la fuerza», asegura en una carta enviada a sus socios.

–Felicidades por estos 30 años. ¿Cómo ha evolucionado el sector en estas tres décadas?

–Yo no estaba dentro del sector cuando se fundó Aeca, pero ha cambiado bastante. En Cáceres el comercio tuvo una época florida en los años noventa. Era un centro neurálgico de compras. La gente venía de muchas poblaciones a comprar. Eso ha cambiado. Lógicamente el comercio tiene que ir cambiando y evolucionando. Aunque estos últimos años hemos tenido un montón de desafíos y adversidades enormes, como el covid, gracias a esa evolución el comercio sobrevive.

–¿Ve al comercio 'on line' como una amenaza?

–Cuando se crearon las primeras grandes superficies también parecían una amenaza. Al final hay que adaptarse a los cambios. A veces nos cuesta trabajo actualizarnos y ponernos al día. Lo que hace falta es un cambio de mentalidad colectiva y pensar que todos somos responsables de lo que le puede ocurrir al comercio local. No podemos ser derrotistas, ni estar instalados siempre en la queja. Tampoco podemos decir que en Cáceres no hay nada. Tenemos que hablar de cosas que nos diferencien. En Cáceres tenemos una pastelería con premios nacionales, librerías que hacen entregas a domicilio en el mismo día, ferreterías con más de 45.000 referencias... El comercio local está vivo y activo. Es verdad que el comercio 'on line' ha hecho daño pero no podemos vivir en la queja. La clave es diferenciarnos.

–Uno de los caballos de batalla del sector en Cáceres es el alto precio de los alquileres. ¿Cómo están las cosas en la actualidad?

–Sigue siendo uno de nuestros caballos de batalla. Y es algo muy difícil de arreglar porque los locales pertenecen a personas privadas y cada uno pone el precio que quiere. Yo creo que muchos de los propietarios están instalados en el pasado, en los tiempos boyantes de las calles comerciales. Y ahora mismo piden alquileres que son impagables. Eso produce el cierre de muchos locales, que la gente no se arriesgue o que abran tiendas muy llamativas en zonas alejadas del centro porque los locales son más económicos.

–Hace tiempo que Pintores, calle comercial por excelencia, ha virado hacia el turismo. El comercio tradicional va desapareciendo y aparecen tiendas orientadas a los visitantes...

–Ya muy poca gente va a Pintores o Moret a comprar. El comercio llama al comercio. Pasa como en Toledo. Allí vas al centro y hay muy pocos locales que no estén enfocados al turismo. Pero los comercios que se enfocan al turismo también son comercios.

–¿Cuánto se puede llegar a pagar por un local en el centro de Cáceres?

–En la calle San Pedro de Alcántara por un local pequeñito piden 2.500 euros al mes.

–El Ayuntamiento ha anunciado un plan para mejorar zonas comerciales. ¿Qué demandas tiene la asociación?

–Agilizar la burocracia a la hora de abrir un nuevo negocio. Nuestros socios también nos han pedido más limpieza en calles comerciales y más iluminación, como en la zona de Colón.

–¿Cómo van a celebrar este 30 aniversario?

–Intentaremos hacer cosas durante todo el año, pero queremos organizar un evento de cara a la primavera donde reconoceremos a comercios que llevan muchos años con nosotros y a otros muy nuevos que hacen cosas muy chulas. Además queremos hacer un homenaje a Pepe Rojo. Falleció el año pasado. Fue presidente honorífico de Aeca hasta su fallecimiento y fue el primer presidente. Por otro lado, en este 30 aniversario también queremos impulsar la iniciativa para que el 25 de octubre se reconozca como el Día Internacional del Comercio Local por parte de la ONU.

–¿Cómo ha sido la última campaña de ventas?

–Desgraciadamente hay mucho excedente de invierno, sobre todo de textil y calzado, porque no ha hecho frío. La campaña no ha sido buena por el tiempo. El cambio climático no ayuda. Cuando estás a más de 20 grados no te apetece comprar un abrigo.