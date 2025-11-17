Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia

Al Complejo Álvarez, el emblemático espacio hostelero de Cáceres situado en la carretera de Salamanca, le han salido varios pretendientes tras trascender la noticia, adelantada por HOY ... , de que su actual inquilino, el grupo de hostelería Bravo, dejará sin uso el recinto a partir del próximo 30 de noviembre, fecha de rescisión del contrato de alquiler.

Los hermanos Bravo, vinculados a la hostelería cacereña con firmas tan conocidas como El Puchero (ya desaparecida), han explotado el complejo durante los últimos 13 años bajo la marca Aralia como uno de los espacios de celebraciones de referencia. El cierre de Aralia se enmarca dentro de un cambio de política de este grupo empresarial, que apuesta por centrarse en sus otros negocios, como la gestión del Castillo de la Arguijuela de Abajo.

«Estamos en negociaciones», responde Antonio Álvarez Martín, uno de los dos dueños del recinto y miembro de Complejo Álvarez S. A., la sociedad propietaria del espacio, cuando se le pregunta por el futuro de este negocio, muy próximo al camping de Cáceres y al estadio de fútbol Príncipe Felipe.

«Vamos a alquilarlo de nuevo o se va a vender. Hoy por hoy la sociedad opta por la venta», afirma Álvarez Martín mientras precisa que la decisión no está tomada porque las conversaciones están abiertas. Cuenta que son varias las ofertas que han recibido, bien para alquiler o bien para comprar.

Recuerda el socio que uno de los atractivos con los que cuenta el recinto es un proyecto de ejecución ya redactado (cuya última revisión es de 2004) para hacer un hotel en el complejo, situado también frente al polígono empresarial de Capellanías, en una de las principales entradas a la ciudad.

Los orígenes

Los orígenes del Complejo Álvarez se remontan a 1973. Ese año, hace poco más de medio siglo, se creó un recinto que rompió esquemas en la ciudad en la organización de banquetes y en la organización de cotillones de Nochevieja.

Tras esta iniciativa, innovadora en ese momento en la ciudad, estaba Antonio Álvarez, padre de los actuales propietarios, fallecido en 2011. Lo puso en marcha cuando tenía 39 años de edad. Conocía el sector porque sus progenitores regentaban en la calle Moret el Hotel Álvarez (que es en la actualidad el hotel Alfonso IX), donde trabajó desde muy joven.

En el año 1993 los sindicatos decidieron premiar su trato con los trabajadores de hostelería y en el año 2008 su trayectoria fue reconocida en la Feria Gastronómica de Cáceres. Cuando se jubiló, pasó el testigo a sus hijos, aunque era habitual verle por el complejo.

En el año 2012 el Complejo Álvarez presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) y cesó en su actividad a comienzos de ese mismo año. En el momento de su cierre trabajaban en él diez empleados. En la etapa previa a la presentación del ERE la actividad había ido en descenso, aunque continuaba siendo un lugar de referencia para la vida social cacereña. Muy poco tiempo después de su cierre, en el mes de febrero de 2012, trascendió que el actual grupo Bravo había alquilado este espacio y se hizo cargo de todo el calendario de eventos del Complejo Álvarez. La gran diferencia es que dejó de abrir a diario, como lo hacía hasta entonces, y solo lo hacía en las fechas puntuales contratadas para atender eventos. Hasta ahora. Comenzó a funcionar como Aralia.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el grupo Bravo comunicó a la propiedad su decisión de rescindir el contrato el 30 de noviembre de 2025. Antes de echar el cierre, Aralia ha cumplido con todos los compromisos adquiridos con sus clientes hasta esta fecha.

«Nuestra empresa sigue con toda normalidad con nuestras otras marcas. Gracias a Dios tenemos mucho trabajo», señaló a este diario Pablo Bravo, uno de los integrantes del Grupo Bravo.

Los hermanos Bravo están al frente del Catering San Jorge (centrado en eventos que se celebran en toda Extremadura), Bravo Catering (línea especializada en caterings para colegios, asociaciones, residencias...) y de la Pastelería La Guinda, cuya tienda física se encuentra en la avenida Virgen de la Montaña. Explotan desde 2021 el Castillo de la Arguijuela de Abajo.