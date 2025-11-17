HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acto celebrado en los jardines de Aralia en el año 2022 correspondiente a una graduación de la Facultad de Ciencias del Deporte. ARMANDO MÉNDEZ

Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia

La sociedad propietaria ha recibido varias ofertas para comprar y alquilar el emblemático espacio hostelero que dejará sin uso el Grupo Bravo el próximo día 30

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:23

Al Complejo Álvarez, el emblemático espacio hostelero de Cáceres situado en la carretera de Salamanca, le han salido varios pretendientes tras trascender la noticia, adelantada por HOY ... , de que su actual inquilino, el grupo de hostelería Bravo, dejará sin uso el recinto a partir del próximo 30 de noviembre, fecha de rescisión del contrato de alquiler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

