Dos millones para una nueva sala de angiografía en el Universitario Servirá para reforzar la atención a pacientes con patologías cardiovasculares y neurovasculares

Redacción CÁCERES. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

El consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a que lleve a cabo la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de una sala de Angiografía Biplano Polivalente para Hemodinámica y Radiología Intervencionista en el Hospital Universitario de Cáceres (HUC), por un importe total de 2.045.232,75 euros.

Está nueva dotación será una sala polivalente que vendrá a reforzar tanto la atención urgente a los usuarios de este servicio como la programada a pacientes con patologías cardiovasculares y neurovasculares, que se someterán a «procedimientos intervencionistas de última generación», según señaló ayer en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras el consejo de Gobierno regional.

El Hospital Universitario de Cáceres cuenta actualmente con una única sala de hemodinámica, en la cual se desarrolla una actividad «asistencial intensa y continuada, abarcando desde procedimientos diagnósticos hasta intervenciones complejas, tanto programadas como urgentes», apuntó Manzano.

Cuenta también con una única sala de Radiología Vascular e Intervencionista que debe asumir toda la actividad programada y urgente.

El HUC, inaugurado en febrero de 2019, sigue pendiente de que se acometa la segunda fase. La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció el pasado mes de junio que la inversión para terminar el hospital se irá finalmente a 220 millones de euros, tres veces más del gasto anunciado en 2021 y el doble de espacio, ya que la superficie de esa segunda fase será de 91.000 metros cuadrados.

En julio la Junta aprobó la licitación de la obra con un plazo de ejecución de 42 meses, que en caso de respetarse permitiría que los trabajos estuvieran finalizados entre 2029 y 2030.